Генконсульство рассказало об отвественности россиянок за «развратные действия» в Дубае
В Дубае восьмерых россиянок задержали за фотосессию на балконе отеля в обнаженном виде, что квалифицируется местными властями как «развратные действия». Им грозит до полугода тюрьмы и штраф, сообщили «РИА Новости» в российском генконсульстве.
«Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях», — рассказал собеседник агентства. Россиянкам грозит до полугода тюрьмы, организатору съемок — до полутора лет. Кроме того, им могут назначить штрафы 5 тыс. дирхам (более 100 тыс. руб.) и 50 тыс. дирхам (более 1 млн руб.) соответственно.
Инцидент произошел на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Вместе с россиянками местная полиция задержала 40 человек, участвовавших в фотосессии. Национальность остальных задержанных и другие подробности неизвестны.