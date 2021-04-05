Генконсульство рассказало об отвественности россиянок за «развратные действия» в Дубае

«Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях», — рассказал собеседник агентства. Россиянкам грозит до полугода тюрьмы, организатору съемок — до полутора лет. Кроме того, им могут назначить штрафы 5 тыс. дирхам (более 100 тыс. руб.) и 50 тыс. дирхам (более 1 млн руб.) соответственно.