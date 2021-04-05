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Генконсульство рассказало об отвественности россиянок за «развратные действия» в Дубае

Ведомости

В Дубае восьмерых россиянок задержали за фотосессию на балконе отеля в обнаженном виде, что квалифицируется местными властями как «развратные действия». Им грозит до полугода тюрьмы и штраф, сообщили «РИА Новости» в российском генконсульстве.

«Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях», — рассказал собеседник агентства. Россиянкам грозит до полугода тюрьмы,  организатору съемок — до полутора лет. Кроме того, им могут назначить штрафы 5 тыс. дирхам (более 100 тыс. руб.) и 50 тыс. дирхам (более 1 млн руб.) соответственно.

Инцидент произошел на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Вместе с россиянками местная полиция задержала 40 человек, участвовавших в фотосессии. Национальность остальных задержанных и другие подробности неизвестны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных