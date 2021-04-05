Летевший из Казани в Стамбул лайнер направили на посадку в «Шереметьево»
Самолет, летевший рейсом из Казани в Стамбул, направили на посадку в аэропорт «Шереметьево». Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.
«5 апреля рейс, вылетевший в 11:10 по маршруту Казань-Стамбул, по решению командира воздушного судна был направлен на техническую посадку в аэропорт Москвы ("Шереметьево")», — сказал он.
Источник агентства уточнил, что причиной незапланированной посадки стало то, что у самолета не убралось шасси.
По данным «РИА Новости», самолет принадлежит авиакомпании NordWind.