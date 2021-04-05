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Кудрин сообщил о нарушениях в силовых структурах на ₽300 млрд в год

Ведомости

Счетная палата ежегодно выявляет в силовых структурах финансовые нарушения на 200-300 млрд руб., заявил председатель Алексей Кудрин, передает ТАСС.

«Так получилось, что у нас нарушений по силовым структурам примерно одинаковое количество — 200-300 млрд руб. в год мы выявляем. Часть из них — это чисто бухгалтерский учет, часть — это закупки, часть — хищения уголовные», — сказал Кудрин. Он не уточнил, в каких ведомствах фиксируется наибольший объем нарушений. По словам Кудрина, объем проверок в сфере безопасности составляет до четверти объема работы Счетной палаты.

В целом, как сообщало ведомство в середине марта в своем годовом отчете, в 2020 г. оно выявило нарушений на 355 млрд руб. Это в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем году. В то же время отмечалось, что произошло это, в том числе, на фоне снижения в связи с пандемией на треть выездных проверок Счетной палаты.

В то же время, объем средств, возвращенных в бюджет по результатам проверок, наоборот, вырос: до 16,4 млрд руб. против 4,5 млрд руб. в 2019 г. Отмечалось, что по материалам Счетной палаты возбуждены 15 уголовных дел, причем большая часть — по результатам проверок в сфере национальной обороны и безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных