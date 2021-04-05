Кудрин сообщил о нарушениях в силовых структурах на ₽300 млрд в год

В целом, как сообщало ведомство в середине марта в своем годовом отчете, в 2020 г. оно выявило нарушений на 355 млрд руб. Это в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем году. В то же время отмечалось, что произошло это, в том числе, на фоне снижения в связи с пандемией на треть выездных проверок Счетной палаты.