Кудрин сообщил о нарушениях в силовых структурах на ₽300 млрд в год
Счетная палата ежегодно выявляет в силовых структурах финансовые нарушения на 200-300 млрд руб., заявил председатель Алексей Кудрин, передает ТАСС.
«Так получилось, что у нас нарушений по силовым структурам примерно одинаковое количество — 200-300 млрд руб. в год мы выявляем. Часть из них — это чисто бухгалтерский учет, часть — это закупки, часть — хищения уголовные», — сказал Кудрин. Он не уточнил, в каких ведомствах фиксируется наибольший объем нарушений. По словам Кудрина, объем проверок в сфере безопасности составляет до четверти объема работы Счетной палаты.
В целом, как сообщало ведомство в середине марта в своем годовом отчете, в 2020 г. оно выявило нарушений на 355 млрд руб. Это в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем году. В то же время отмечалось, что произошло это, в том числе, на фоне снижения в связи с пандемией на треть выездных проверок Счетной палаты.
В то же время, объем средств, возвращенных в бюджет по результатам проверок, наоборот, вырос: до 16,4 млрд руб. против 4,5 млрд руб. в 2019 г. Отмечалось, что по материалам Счетной палаты возбуждены 15 уголовных дел, причем большая часть — по результатам проверок в сфере национальной обороны и безопасности.