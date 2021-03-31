Кудрин опроверг нецелевое использование средств «Роскосмосом» в 2020 году
Нарушения, которые Счетная палата выявила в «Роскосмосе» в 2020 г., не связаны с нецелевым использованием бюджетных средств, а относятся к отдельным финансовым процедурам и бухгалтерскому учету, заявил в ходе своего выступления в Совете Федерации председатель ведомства Алексей Кудрин.
«Сегодня это в основном нарушения, связанные с отдельными процедурами, бухгалтерским учетом. Я все-таки скажу, что в последний год мы не нашли нецелевого использования, хотя здесь в одном выступлении, говоря о в целом государственных корпорациях, сказал, что есть и такие, но в части «Роскосмоса» могу сказать, что за прошлый год нецелевого не было выявлено и не было выявлено таких нарушений, которые требуют специального реагирования правоохранительных органов. Это вопрос упорядочения работы с финансами и закупок», — пояснил он.
Кудрин добавил, что нарушения в работе «Роскосмоса» по итогам 2020 г. имеются. В то же время, по мнению Счетной палаты, госкорпорация стала намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине.
Ранее, 23 марта, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Кудрин доложил, что выявленные в «Роскосмосе» нарушения оцениваются в 30 млрд руб. Тогда глава Счетной палаты отметил, что это нарушения «разного качества». «Где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования», — сказал он .
Позже в «Роскосмосе» заявили «Ведомостям», что результаты проверки Счетной палаты не содержат выводов о нецелевом использовании бюджетных средств госкорпорацией. Там пояснили, что нарушения касались исполнения госкорпорацией закона о федеральном бюджете за 2019 г., добавив, что их наибольшая часть уже устранена.
В ноябре прошлого года Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли потребовал от главы «Роскосмоса» обосновать финансирование ряда дорогостоящих программ, включая разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также дальнейшее развитие системы «Глонасс». Перед этим, в августе, в ходе бюджетного процесса Министерство финансов подготовило рекомендации по сокращению расходов. Из них следовало, что расходы «Роскосмоса» на реализацию космических программ на 2021–2023 гг. могут быть сокращены на 60 млрд руб.