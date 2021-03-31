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Кудрин опроверг нецелевое использование средств «Роскосмосом» в 2020 году

Ведомости

Нарушения, которые Счетная палата выявила в «Роскосмосе» в 2020 г., не связаны с нецелевым использованием бюджетных средств, а относятся к отдельным финансовым процедурам и бухгалтерскому учету, заявил в ходе своего выступления в Совете Федерации председатель ведомства Алексей Кудрин.

«Сегодня это в основном нарушения, связанные с отдельными процедурами, бухгалтерским учетом. Я все-таки скажу, что в последний год мы не нашли нецелевого использования, хотя здесь в одном выступлении, говоря о в целом государственных корпорациях, сказал, что есть и такие, но в части «Роскосмоса» могу сказать, что за прошлый год нецелевого не было выявлено и не было выявлено таких нарушений, которые требуют специального реагирования правоохранительных органов. Это вопрос упорядочения работы с финансами и закупок», — пояснил он.

Кудрин добавил, что нарушения в работе «Роскосмоса» по итогам 2020 г. имеются. В то же время, по мнению Счетной палаты, госкорпорация стала намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине. 

Ранее, 23 марта, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Кудрин доложил, что выявленные в «Роскосмосе» нарушения оцениваются в 30 млрд руб. Тогда глава Счетной палаты отметил, что это нарушения «разного качества». «Где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования», — сказал он .

Позже в «Роскосмосе» заявили «Ведомостям», что результаты проверки Счетной палаты не содержат выводов о нецелевом использовании бюджетных средств госкорпорацией. Там пояснили, что нарушения касались исполнения госкорпорацией закона о федеральном бюджете за 2019 г., добавив, что их наибольшая часть уже устранена.

В ноябре прошлого года Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли потребовал от главы «Роскосмоса» обосновать финансирование ряда дорогостоящих программ, включая разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также дальнейшее развитие системы «Глонасс». Перед этим, в августе, в ходе бюджетного процесса Министерство финансов подготовило рекомендации по сокращению расходов. Из них следовало, что расходы «Роскосмоса» на реализацию космических программ на 2021–2023 гг. могут быть сокращены на 60 млрд руб.

Ранее по теме: «Роскосмос» объяснил данные Счетной палаты о нарушениях на 30 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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