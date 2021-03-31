Кудрин опроверг нецелевое использование средств «Роскосмосом» в 2020 году

«Сегодня это в основном нарушения, связанные с отдельными процедурами, бухгалтерским учетом. Я все-таки скажу, что в последний год мы не нашли нецелевого использования, хотя здесь в одном выступлении, говоря о в целом государственных корпорациях, сказал, что есть и такие, но в части «Роскосмоса» могу сказать, что за прошлый год нецелевого не было выявлено и не было выявлено таких нарушений, которые требуют специального реагирования правоохранительных органов. Это вопрос упорядочения работы с финансами и закупок», — пояснил он.