Генконсульство уточнило данные о задержанных в Дубае девушках

«Поступили официальные данные полиции, всего за съемку в обнаженном виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее, при этом гражданок России среди них нет», – сказал собеседник агентства. Он отметил, что единственным проходящим по этому делу россиянином является организатор фотосессии.