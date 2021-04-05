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Генконсульство уточнило данные о задержанных в Дубае девушках

Ведомости

Россиянок нет среди девушек, задержанных за съемку в обнаженном виде на балконе высотного здания в Дубае, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство России в ОАЭ.

«Поступили официальные данные полиции, всего за съемку в обнаженном виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее, при этом гражданок России среди них нет», – сказал собеседник агентства. Он отметил, что единственным проходящим по этому делу россиянином является организатор фотосессии.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство сообщили, что восьмерых россиянок задержали в Дубае за фотосессию на балконе отеля в обнаженном виде, что квалифицируется местными властями как «развратные действия». Агентство отмечало, что россиянкам грозит до полугода тюрьмы, организатору съемок – до полутора лет.

Инцидент произошел на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Сообщалось, что местная полиция задержала 40 участников фотосессии.

Ранее по теме: Генконсульство рассказало об отвественности задержанных в Дубае россиянок

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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