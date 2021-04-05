Генконсульство уточнило данные о задержанных в Дубае девушках
Россиянок нет среди девушек, задержанных за съемку в обнаженном виде на балконе высотного здания в Дубае, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство России в ОАЭ.
«Поступили официальные данные полиции, всего за съемку в обнаженном виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее, при этом гражданок России среди них нет», – сказал собеседник агентства. Он отметил, что единственным проходящим по этому делу россиянином является организатор фотосессии.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство сообщили, что восьмерых россиянок задержали в Дубае за фотосессию на балконе отеля в обнаженном виде, что квалифицируется местными властями как «развратные действия». Агентство отмечало, что россиянкам грозит до полугода тюрьмы, организатору съемок – до полутора лет.
Инцидент произошел на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Сообщалось, что местная полиция задержала 40 участников фотосессии.