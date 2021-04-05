Путин подписал закон о «гаражной амнистии»

До этого еще на пять лет, до 1 марта 2026 г., была продлена «дачная амнистия». Согласно закону, права на дома будут оформляться при наличии прав на земельные участки — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно