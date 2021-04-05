Путин подписал закон о «гаражной амнистии»
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении «гаражной амнистии», позволяющей россиянам до 1 сентября 2026 г. бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные участки, где находятся их гаражи. Документ опубликован на федеральном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, гаражи, построенные до 30 декабря 2004 г., то есть до введения в России Градостроительного кодекса, могут быть зарегистрированы упрощенным механизмом оформления земельных участков. Эту возможность получат также наследники прежних владельцев, и те, кто приобрел место для машины у первоначального собственника.
Под «амнистию» подпадают, в том числе, и участки под «сваренными» некапитальными гаражами в том случае, когда земля под ними была выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу.
Закон вступает в силу 1 сентября 2021 г.
До этого еще на пять лет, до 1 марта 2026 г., была продлена «дачная амнистия». Согласно закону, права на дома будут оформляться при наличии прав на земельные участки — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно