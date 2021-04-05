Генетик рассказал об ухудшении генофонда человечества

«Человечество в значительной степени за счет развития медицины и здравоохранения выходит из-под действия отбора. Совсем недавно, в XIX веке, все, включая семьи монархов, рождали по десять и больше детей, а выживало мало. Понятно, что это в некотором смысле рулетка, но некоторые из тех, кто не выживал, они подвергались действию, если хотите, очищающего отбора. Сейчас мы не рождаем по десять детей. Почти все, кто родились, выживают. И слава Богу. Но генофонд от этого не улучшается», — сказал ученый.