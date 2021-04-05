Генетик рассказал об ухудшении генофонда человечества
Генофонд человечества ухудшается на фоне развития медицины, рассказал в интервью «Ведомостям» руководитель проекта создания Центра полногеномного секвенирования Константин Северинов.
«Человечество в значительной степени за счет развития медицины и здравоохранения выходит из-под действия отбора. Совсем недавно, в XIX веке, все, включая семьи монархов, рождали по десять и больше детей, а выживало мало. Понятно, что это в некотором смысле рулетка, но некоторые из тех, кто не выживал, они подвергались действию, если хотите, очищающего отбора. Сейчас мы не рождаем по десять детей. Почти все, кто родились, выживают. И слава Богу. Но генофонд от этого не улучшается», — сказал ученый.
По его словам, ухудшение генофонда происходит «довольно быстро». «В этом кафе, где мы разговариваем, десять человек сейчас сидят, из них только один мог бы здесь быть еще каких-то 100 лет назад — остальные умерли бы в детстве», — отметил Северинов. По его словам, многие выжили вопреки генетике, но благодаря развитию медицины, в результате чего детям передаются неоптимальные варианты генов.