В Белоруссии заблокировали банковский счет Тихановской

Как сообщал генпрокурор Белоруссии Андрей Швед, Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в отношении Тихановской и участников BYPOL за подготовку акта терроризма. По данным ведомства, они пытались произвести взрывы и поджоги в Минске и других городах, а также планировали обвинить представителей власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.