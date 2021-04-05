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В Белоруссии заблокировали банковский счет Тихановской

Ведомости

В Белоруссии заблокировали банковский счет лидера оппозиции, бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ее офис.

После того, как Тихановская обратилась в Беларусбанк, чтобы узнать причину блокировки счета, ей пояснили, что это произошло в рамках мероприятий по замораживанию средств физлиц, включенных в перечень причастных к терроризму.

В офисе Тихановской отметили, что единственным доходом, который приходил на этот счет в последнее время, была социальная пенсия ребенку-инвалиду до 18 лет – 223 белорусских рубля в месяц ($84,5).

Ранее сообщалось, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии внес Тихановскую, а также члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко и еще более десятка человек в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

Как сообщал генпрокурор Белоруссии Андрей Швед, Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в отношении Тихановской и участников BYPOL за подготовку акта терроризма. По данным ведомства, они пытались произвести взрывы и поджоги в Минске и других городах, а также планировали обвинить представителей власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.

Ранее по теме: КГБ Белоруссии внес Тихановскую в перечень причастных к терроризму лиц

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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