В Белоруссии заблокировали банковский счет Тихановской
В Белоруссии заблокировали банковский счет лидера оппозиции, бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ее офис.
После того, как Тихановская обратилась в Беларусбанк, чтобы узнать причину блокировки счета, ей пояснили, что это произошло в рамках мероприятий по замораживанию средств физлиц, включенных в перечень причастных к терроризму.
В офисе Тихановской отметили, что единственным доходом, который приходил на этот счет в последнее время, была социальная пенсия ребенку-инвалиду до 18 лет – 223 белорусских рубля в месяц ($84,5).
Ранее сообщалось, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии внес Тихановскую, а также члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко и еще более десятка человек в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.
Как сообщал генпрокурор Белоруссии Андрей Швед, Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в отношении Тихановской и участников BYPOL за подготовку акта терроризма. По данным ведомства, они пытались произвести взрывы и поджоги в Минске и других городах, а также планировали обвинить представителей власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.