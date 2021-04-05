В России создадут механизм отслеживания мусоровозов
В правительстве проработают создание механизма отслеживания транспортных средств, перевозящих отходы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.
«Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос совершенствования системы контроля за транспортированием твердых коммунальных отходов, предусмотрев переход к созданию механизмов прослеживаемости движения транспортных средств, перевозящих отходы, с использованием информационных систем в сфере обращения с отходами», — говорится в сообщении. План соответствующих мероприятий подготовят Минприроды, Росприроднадзор и Российский экологический оператор.
«Реализация данных мероприятий позволит создать прозрачную систему движения отходов, контроль за их перемещением, а также сформировать единую базу данных об объемах транспортируемых отходов», — подчеркивается в сообщении.
1 января 2019 г. в силу вступили поправки в закон «Об отходах производства и потребления», которые дали старт «мусорной реформе». Она инициирована после экологических протестов местных жителей в ряде регионов из-за свалок и их состояния. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе начало реформы отложено до 2022 г., так как в городах запрещено создавать полигоны для мусора. Городам федерального значения придется договариваться с другими регионами о вывозе мусора на их территории.
В рамках реформы планируется построить боле 200 заводов по утилизации отходов. В мае 2020 г. «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве для строительства 25 мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане. По данным Счетной палаты на конец сентября 2020 г., в России перерабатывается около 8% отходов, более 90% отправляются на полигоны и свалки.