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В России создадут механизм отслеживания мусоровозов

Ведомости

В правительстве проработают создание механизма отслеживания транспортных средств, перевозящих отходы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос совершенствования системы контроля за транспортированием твердых коммунальных отходов, предусмотрев переход к созданию механизмов прослеживаемости движения транспортных средств, перевозящих отходы, с использованием информационных систем в сфере обращения с отходами», — говорится в сообщении. План соответствующих мероприятий подготовят Минприроды, Росприроднадзор и Российский экологический оператор.

«Реализация данных мероприятий позволит создать прозрачную систему движения отходов, контроль за их перемещением, а также сформировать единую базу данных об объемах транспортируемых отходов», — подчеркивается в сообщении.

1 января 2019 г. в силу вступили поправки в закон «Об отходах производства и потребления», которые дали старт «мусорной реформе». Она инициирована после экологических протестов местных жителей в ряде регионов из-за свалок и их состояния. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе начало реформы отложено до 2022 г., так как в городах запрещено создавать полигоны для мусора. Городам федерального значения придется договариваться с другими регионами о вывозе мусора на их территории.

В рамках реформы планируется построить боле 200 заводов по утилизации отходов. В мае 2020 г. «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве для строительства 25 мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане. По данным Счетной палаты на конец сентября 2020 г., в России перерабатывается около 8% отходов, более 90% отправляются на полигоны и свалки.

Ранее по теме: Абрамченко раскритиковала проект «Ростеха» по строительству 25 «мусорных» заводов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных