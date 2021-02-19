Абрамченко раскритиковала проект «Ростеха» по строительству 25 «мусорных» заводов
Вице-премьер Виктория Абраменко, курирующая в правительстве вопросы экологии, раскритиковала проект «РТ-Инвеста» — дочерней структуры«Ростеха» по строительству 25 «мусорных» заводов, назвав их «платиновыми». «Ростех» планировал построить заводы за 1,26 трлн руб. при значительной господдержке.
«Пока речь идет о проекте не одного десятка «платиновых» мусоросжигающих заводов, которые фактически предлагается оплачивать из федбюджета и из тарифа для населения (за электроэнергию или вывоз мусора). Так не пойдет. Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и «золотой» мусор?», — написала Абрамченко у себя в Instagram, подводя итоги встречи c вице-премьером Александром Новаком.
По итогам совещания с Новаком было дано поручение Минфину «проанализировать финансовую модель нового инвестпроекта по строительству заводов и представить отчет в правительство». Федеральная антимонопольная служба также будет участвовать в анализе, подчеркнула вице-премьер.
Абрамченко также усомнилась в целесообразности строительства именно 25 заводов. «Еще один вопрос — целесообразность такого количества объектов как таковых. Правительство ведет очень серьезную работу по анализу движения и переработки ТКО. Инвестпроекты по сортировке и утилизации отходов при поддержке государства вкупе с раздельным сбором мусора, извлечением полезных фракций, должны на территории всей страны создать единую эффективную систему. Должен быть баланс, в том числе, технологических решений», — подчеркнула вице-премьер.
По этому поводу были даны поручения Минприроды и оператору «мусорной реформы» — «Российскому экологическому оператору» по анализу потребности страны «в таких объектах и таком виде утилизации».
Ранее РБК сообщил, что «РТ-Инвест» совместно с госкорпорациями ВЭБ.РФ и «Росатомом» планируют построить 25 заводов по сжиганию мусора, которые должны получить 3,3 трлн руб. выручки за 35 лет — с 2024 по 2058 гг. Главными источниками выручки должны были стать сборы с отходообразователей — индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. С них планировалось собрать около 1,26 трлн руб. Еще 837,66 млрд руб. планировалось получить за счет средств экосбора, который взимается с производителей и импортеров в рамках программы расширенной ответственности (РОП).
Сумма в 837,66 млрд руб. соответствует 15-25% всего фонда РОП, запланированного на вышеуказанные 35 лет, уточняло издание.