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Абрамченко раскритиковала проект «Ростеха» по строительству 25 «мусорных» заводов

Ведомости

Вице-премьер Виктория Абраменко, курирующая в правительстве вопросы экологии, раскритиковала проект «РТ-Инвеста» — дочерней структуры«Ростеха» по строительству 25 «мусорных» заводов, назвав их «платиновыми». «Ростех» планировал построить заводы за 1,26 трлн руб. при значительной господдержке. 

«Пока речь идет о проекте не одного десятка «платиновых» мусоросжигающих заводов, которые фактически предлагается оплачивать из федбюджета и из тарифа для населения (за электроэнергию или вывоз мусора). Так не пойдет. Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и «золотой» мусор?», — написала Абрамченко у себя в Instagram, подводя итоги встречи c вице-премьером Александром Новаком. 

По итогам совещания с Новаком было дано поручение Минфину «проанализировать финансовую модель нового инвестпроекта по строительству заводов и представить отчет в правительство». Федеральная антимонопольная служба также будет участвовать в анализе, подчеркнула вице-премьер. 

Абрамченко также усомнилась в целесообразности строительства именно 25 заводов. «Еще один вопрос — целесообразность такого количества объектов как таковых. Правительство ведет очень серьезную работу по анализу движения и переработки ТКО. Инвестпроекты по сортировке и утилизации отходов при поддержке государства вкупе с раздельным сбором мусора, извлечением полезных фракций, должны на территории всей страны создать единую эффективную систему. Должен быть баланс, в том числе, технологических решений», — подчеркнула вице-премьер. 

По этому поводу были даны поручения Минприроды и оператору «мусорной реформы» — «Российскому экологическому оператору» по анализу потребности страны «в таких объектах и таком виде утилизации».

Ранее РБК сообщил, что «РТ-Инвест» совместно с госкорпорациями ВЭБ.РФ и «Росатомом» планируют построить 25 заводов по сжиганию мусора, которые должны получить 3,3 трлн руб. выручки за 35 лет — с 2024 по 2058 гг. Главными источниками выручки должны были стать сборы с отходообразователей — индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. С них планировалось собрать около 1,26 трлн руб. Еще 837,66 млрд руб. планировалось получить за счет средств экосбора, который взимается с производителей и импортеров в рамках программы расширенной ответственности (РОП). 

Сумма в 837,66 млрд руб. соответствует 15-25% всего фонда РОП, запланированного на вышеуказанные 35 лет, уточняло издание. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных