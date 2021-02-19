Абрамченко раскритиковала проект «Ростеха» по строительству 25 «мусорных» заводов

Ранее РБК сообщил, что «РТ-Инвест» совместно с госкорпорациями ВЭБ.РФ и «Росатомом» планируют построить 25 заводов по сжиганию мусора, которые должны получить 3,3 трлн руб. выручки за 35 лет — с 2024 по 2058 гг. Главными источниками выручки должны были стать сборы с отходообразователей — индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. С них планировалось собрать около 1,26 трлн руб. Еще 837,66 млрд руб. планировалось получить за счет средств экосбора, который взимается с производителей и импортеров в рамках программы расширенной ответственности (РОП).