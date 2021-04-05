Роскосмос: ракеты РФ почти полностью состоят из отечественных компонентов

«Если раньше мы эту электронику чаще всего закупали в других странах, сейчас мы переходим на импортозамещение, и достаточно успешно, потому что фактически уже на 100% ракеты-носители полностью состоят из отечественных компонентов», — цитирует ТАСС Устименко. По его словам, комплектующие для спутников также производятся на территории страны, за исключением совместных проектов.