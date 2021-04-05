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Роскосмос: ракеты РФ почти полностью состоят из отечественных компонентов

Ведомости

Российские ракеты-носители почти на 100% состоят из произведенных в стране компонентов, заявил руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко в интервью телеканалу »Россия-24».

«Если раньше мы эту электронику чаще всего закупали в других странах, сейчас мы переходим на импортозамещение, и достаточно успешно, потому что фактически уже на 100% ракеты-носители полностью состоят из отечественных компонентов», — цитирует ТАСС Устименко. По его словам, комплектующие для спутников также производятся на территории страны, за исключением совместных проектов.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину, что полное импортозамещение электроники для спутников «Глонасс» произойдет к 2025 г.

В ноябре прошлого года президент потребовал от главы госкорпорации обосновать финансирование ряда дорогостоящих программ, включая разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также дальнейшее развитие системы «Глонасс». 

Ранее по теме: «Роскосмос» объяснил данные Счетной палаты о нарушениях на 30 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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