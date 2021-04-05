Роскосмос: ракеты РФ почти полностью состоят из отечественных компонентов
Российские ракеты-носители почти на 100% состоят из произведенных в стране компонентов, заявил руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко в интервью телеканалу »Россия-24».
«Если раньше мы эту электронику чаще всего закупали в других странах, сейчас мы переходим на импортозамещение, и достаточно успешно, потому что фактически уже на 100% ракеты-носители полностью состоят из отечественных компонентов», — цитирует ТАСС Устименко. По его словам, комплектующие для спутников также производятся на территории страны, за исключением совместных проектов.
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину, что полное импортозамещение электроники для спутников «Глонасс» произойдет к 2025 г.
В ноябре прошлого года президент потребовал от главы госкорпорации обосновать финансирование ряда дорогостоящих программ, включая разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также дальнейшее развитие системы «Глонасс».