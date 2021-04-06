В ЕС заявили о связи случаев тромбоза и прививок вакциной AstraZeneca
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтвердило связь между вакцинацией от коронавируса препаратом AstraZeneca и случаями тромбоза, сообщил руководитель стратегии вакцин EMA Марко Кавалери в интервью Il Messaggero.
«Теперь мы можем сказать, что ясно, что есть связь с вакциной. Что вызывает эту реакцию, однако, мы пока не знаем», — сказал Кавалери (цитата по Le Figaro). По его словам, случаи тромбоза мозга после прививки наблюдались у молодых людей чаще, чем обычно.
В начале марта в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого и ряда других случаев о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции, Финляндии и др. Впоследствии многие страны возобновили вакцинацию с применением препарата AstraZeneca.
25 марта компания сменила название своей вакцины на Vaxzevria.