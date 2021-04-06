В ЕС заявили о связи случаев тромбоза и прививок вакциной AstraZeneca

«Теперь мы можем сказать, что ясно, что есть связь с вакциной. Что вызывает эту реакцию, однако, мы пока не знаем», — сказал Кавалери (цитата по Le Figaro). По его словам, случаи тромбоза мозга после прививки наблюдались у молодых людей чаще, чем обычно.