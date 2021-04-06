Кончаловский отказался от номинации на премию «Белый слон» из-за политики
«Мне грустно видеть, что в этом году номинантом национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете «Комсомольская правда» получила премию по литературе», — заявил Кончаловский.
При этом, согласно информации на сайте «Белого слона», на соискание специального приза в категории «Событие года» номинирован основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный и «его творческий коллектив» «за серию новаторских документальных фильмов-расследований». Также в той же категории представлен режиссер Илья Хржановский за проект «Дау».
Кончаловский выразил благодарность экспертному совету премии за высокую оценку своей работы и выдвижение ее сразу в шести номинациях. При этом режиссер пояснил, что для него высший замысел искусства заключается в создании образов, способных передать чувства, «вызвать идеи, мысли о сути жизни, об этических целях и в результате — о прекрасном».
«Сожалею, но ошибка экспертного совета лишила нас в этом году возможности объективной оценки искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества», — резюмировал кинодеятель.
Фильм «Дорогие товарищи!» рассказывает о событиях расстрела демонстрации рабочих в Новочеркасске, недовольных повышением цен, в 1962 г. Тогда погибли 26 человек, около 100 получили ранения. Семь человек приговорили к расстрелу как зачинщиков беспорядков, более 100 — к тюремным срокам. Главную роль в фильме исполнила актриса Юлия Высоцкая.
В сентябре 2020 г. Андрей Кончаловский получил за фильм «Дорогие товарищи!» специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале. Позже картина вошла в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Иностранный художественный фильм», однако не попала в список номинантов.