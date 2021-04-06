Кончаловский отказался от номинации на премию «Белый слон» из-за политики

«Мне грустно видеть, что в этом году номинантом национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете «Комсомольская правда» получила премию по литературе», — заявил Кончаловский.