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Кончаловский отказался от номинации на премию «Белый слон» из-за политики

Ведомости

Режиссер Андрей Кончаловский попросил снять его фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2020 г. из-за ее политизированности. Об этом кинодеятель написал на своей странице в Facebook.

«Мне грустно видеть, что в этом году номинантом национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете «Комсомольская правда» получила премию по литературе», — заявил Кончаловский.

При этом, согласно информации на сайте «Белого слона», на соискание специального приза в категории «Событие года» номинирован основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный и «его творческий коллектив» «за серию новаторских документальных фильмов-расследований». Также в той же категории представлен режиссер Илья Хржановский за проект «Дау».

Кончаловский выразил благодарность экспертному совету премии за высокую оценку своей работы и выдвижение ее сразу в шести номинациях. При этом режиссер пояснил, что для него высший замысел искусства заключается в создании образов, способных передать чувства, «вызвать идеи, мысли о сути жизни, об этических целях и в результате — о прекрасном».

«Сожалею, но ошибка экспертного совета лишила нас в этом году возможности объективной оценки искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества», — резюмировал кинодеятель.

Фильм «Дорогие товарищи!» рассказывает о событиях расстрела демонстрации рабочих в Новочеркасске, недовольных повышением цен, в 1962 г. Тогда погибли 26 человек, около 100 получили ранения. Семь человек приговорили к расстрелу как зачинщиков беспорядков, более 100 — к тюремным срокам. Главную роль в фильме исполнила актриса Юлия Высоцкая.

В сентябре 2020 г. Андрей Кончаловский получил за фильм «Дорогие товарищи!» специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале. Позже картина вошла в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Иностранный художественный фильм», однако не попала в список номинантов.

Ранее по теме: Российский фильм «Дорогие товарищи» не вошел в число номинантов на «Оскар»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных