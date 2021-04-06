В Госдуму внесли законопроект о частичном запрете на дистанционное образование
Депутат Госдумы от КПРФ Олег Лебедев внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о запрете дистанционного образования для учеников младшей и средней школы. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности парламента.
Депутат предлагает внести изменения в ФЗ «Об образовании», добавив положение о том, что дистанционное обучение в начальной и средней школе запрещается, но может допускаться лишь на основании заявления родителей ребенка в письменной форме.
Как указано в пояснительной записке к документу, «дистанционные образовательные технологии, средства электронного обучения, до сих пор до конца не изучены, а их безопасность для физического и психического здоровья несовершеннолетних учащихся не подтверждена», — считает парламентарий. По мнению депутата, принятие законопроекта «поможет серьезно укрепить здоровье подрастающего поколения».
Дистанционное обучение повсеместно применялось в России из-за пандемии коронавируса.