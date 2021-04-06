В Госдуму внесли законопроект о частичном запрете на дистанционное образование

Как указано в пояснительной записке к документу, «дистанционные образовательные технологии, средства электронного обучения, до сих пор до конца не изучены, а их безопасность для физического и психического здоровья несовершеннолетних учащихся не подтверждена», — считает парламентарий. По мнению депутата, принятие законопроекта «поможет серьезно укрепить здоровье подрастающего поколения».