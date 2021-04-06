В ВОЗ заявили об отсутствии доказательств связи тромбоза и вакцины AstraZeneca
Связь между вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca и тромбозом на данный момент не доказана, заявил директор департамента ВОЗ по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар на брифинге.
«К нам поступает информация со всего мира от национальных систем и региональных регуляторных органов, — отметил он. — И на данный момент связь между вакцинацией и тромбозом не выявлена», — цитирует ТАСС представителя ВОЗ.
Он отметил, что ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) продолжают работу, анализируя риски и преимущества вакцины. В частности, ожидаются результаты встречи профильного комитета. По его словам, в настоящий момент проведенный анализ свидетельствует о том, что преимущества перевешивают риски.
«Мы видим редкие примеры тромбоцитопении в сочетании с тромбозом. Однако необходимо понимать, что вакцина существенно сокращает смертность от коронавируса. Об этом мало говорится, но это нужно учитывать», — подчеркнул де Са Гаспар.
Ранее EMA подтвердило связь между вакцинацией от коронавируса препаратом AstraZeneca и случаями тромбоза, сообщил руководитель стратегии вакцин EMA Марко Кавалери в интервью Il Messaggero.
В начале марта в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого и ряда других случаев о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции, Финляндии и др. Позднее многие страны возобновили вакцинацию с применением препарата AstraZeneca, которая в итоге решила переименовать свою вакцину.