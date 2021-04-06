В ВОЗ заявили об отсутствии доказательств связи тромбоза и вакцины AstraZeneca

В начале марта в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого и ряда других случаев о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции, Финляндии и др. Позднее многие страны возобновили вакцинацию с применением препарата AstraZeneca, которая в итоге решила переименовать свою вакцину.