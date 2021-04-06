Сотрудников CNN отпустили после задержания во Владимирской области
Все сотрудники американского телеканала CNN, задержанные во время несанкционированной акции у ИК-2 в городе Покров Владимирской области, где отбывает срок основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный, отпущены. Об этом заявил журналист телеканала Мэтью Ченс в своем Twitter.
«После задержания за пределами исправительной колонии, где содержится Навальный, все сотрудники CNN освобождены», — написал Ченс, который был одним из задержанных. Ранее сегодня МИД России объяснил задержание сотрудников американского телеканала тем, что у них не было аккредитационных карт и они мешали проезду транспорта.
Задержания у ИК 2 в Покрове прошли сегодня днем. В числе задержанных оказались координатор штаба Навального в Кемерове Ксения Пахомова и глава «Альянса врачей» (признан иноагентом) Анастасия Васильева, которая организовала несанкционированную акцию рядом с местом заключения основателя ФБК. Целью акции, анонсированной заранее, был призыв направить Навальному медицинскую помощь и пустить к нему лечащего врача.
Накануне основателя ФБК, по данным ФСИН, перевели в медсанчасть ИК-2. До этого Навальный в Instagram заявил, что у него поднялась температура и начался кашель. Ранее основатель ФБК сообщал о болях в спине и проблемах с ногой, в частности, потере чувствительности, а также заявлял о том, что к нему не пропускают передачи медикаментов и лечащего врача.
Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет.