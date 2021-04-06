Сотрудников CNN отпустили после задержания во Владимирской области

Накануне основателя ФБК, по данным ФСИН, перевели в медсанчасть ИК-2. До этого Навальный в Instagram заявил, что у него поднялась температура и начался кашель. Ранее основатель ФБК сообщал о болях в спине и проблемах с ногой, в частности, потере чувствительности, а также заявлял о том, что к нему не пропускают передачи медикаментов и лечащего врача.