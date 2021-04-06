Украина договорилась с Pfizer о поставке 10 млн доз вакцины от коронавируса
Американская Pfizer поставит на Украину 10 млн доз вакцины против COVID-19, стороны подписали соответствующее соглашение, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Twitter, напомнив о состоявшемся в феврале разговоре с главным исполнительным директором Pfizer Альбертом Бурлой.
«Украина заключила важный контракт с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины. Глубоко благодарен Альберту Бурла за то, что после нашего разговора он сдержал слово и сделал все, чтобы помочь гражданам Украины в это сложное время пандемии», — написал Зеленский.
В стране зарегистрированы несколько вакцин от COVID-19, в частности производства Pfizer и AstraZeneca. Последней вакцинировался президент Украины Владимир Зеленский. В марте Украина зарегистрировала вакцину от коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.