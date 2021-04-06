Украина договорилась с Pfizer о поставке 10 млн доз вакцины от коронавируса

«Украина заключила важный контракт с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины. Глубоко благодарен Альберту Бурла за то, что после нашего разговора он сдержал слово и сделал все, чтобы помочь гражданам Украины в это сложное время пандемии», — написал Зеленский.