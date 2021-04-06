В США прокомментировали планы Украины о вхождении в НАТО

«Это (вступление в НАТО. — прим. ред.) какое-то время было стремлением украинцев, мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее усиленно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее, — приводит слова Псаки "Интерфакс". — Но это НАТО примет решение на этот счет».