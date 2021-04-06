В США прокомментировали планы Украины о вхождении в НАТО
США поддерживают Украину, но решение о ее вступлении в НАТО остается в компетенции руководства альянса, заявила представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге.
«Это (вступление в НАТО. — прим. ред.) какое-то время было стремлением украинцев, мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее усиленно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее, — приводит слова Псаки "Интерфакс". — Но это НАТО примет решение на этот счет».
По ее словам, Вашингтон и Киев также обсуждают рост напряженности на востоке страны, о котором ранее заявлял украинский президент Владимир Зеленский.
Ранее Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в альянс является единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе. Зеленский также информировал Столтенберга об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе и о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины, повышая готовность к наступательным действиям.