Путин обсудил с президентом Бразилии поставки вакцины «Спутник V»
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро. В ходе беседы лидеры затронули вопрос поставок в Бразилию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Кремля.
«Рассмотрены различные аспекты практического сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая регистрацию в Бразилии российской вакцины «Спутник V», организацию поставок, а также производство этого препарата на территории страны», — указано в сообщении.
Кроме того, как добавили в пресс-службе, Путин и его бразильский коллега выразили намерение усилить торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.
Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, Бразилия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев коронавируса, в стране зарегистрировано более 13 млн заражений и более 332 тыс. смертей. Сам Болсонаро известен тем, что он препятствовал введению жестких карантинных в мер в стране во время пандемии и даже выступал против обязательного ношения масок, что стало причиной политического кризиса в Бразилии.