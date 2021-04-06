Путин обсудил с президентом Бразилии поставки вакцины «Спутник V»

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, Бразилия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев коронавируса, в стране зарегистрировано более 13 млн заражений и более 332 тыс. смертей. Сам Болсонаро известен тем, что он препятствовал введению жестких карантинных в мер в стране во время пандемии и даже выступал против обязательного ношения масок, что стало причиной политического кризиса в Бразилии.