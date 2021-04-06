Австрия может получить «Спутник V» в приоритетном порядке
Австрия может получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в приоритетном порядке, переговоры находятся в финальной стадии, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
«Остались последние детали», — цитирует «Интерфакс» Курца.
Ранее сообщалось, что Австрия планирует приобрести у России 1 млн доз «Спутника V» для вакцинации 500 тыс. человек. Речь идет о трех поставках: 300 тыс. доз препарата в апреле, 500 тыс. в мае и 200 тыс. в начале июня. При этом вопрос поставок российской вакцины вызвал раскол среди стран Евросоюза. Как сообщало Le Monde со ссылкой на источники, Еврокомиссия планирует начать переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках российского препарата, но единого мнения среди 27 стран-членов на этот счет ЕС нет.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.