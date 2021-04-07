Жителя Крыма приговорили к 18 годам колонии за финансирование терроризма
Южный окружной военный суд в среду приговорил жителя Крыма Марка Давыдова к 18 годам колонии строгого режима за помощь в получении террористической организацией более 600 тыс. руб. и попытку въезда в Сирию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Давыдов М. А. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме», — сказал представитель суда.
Установлено, что осужденный с 2016 г. общался с участником запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». В 2018 г. он приобрел сим-карты, зарегистрированные на россиян, и помог создать интернет-кошельки, с помощью которых были собраны 569 453 руб. Средства поступили от граждан России и стран СНГ и достались террористам.
Кроме того, осужденный перечислил участнику террористической группировки личные средства в размере 86 650 руб. В сентябре 2019 г. он решил уехать в Сирию, чтобы присоединиться к террористам, однако был задержан в аэропорту Краснодара.