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Жителя Крыма приговорили к 18 годам колонии за финансирование терроризма

Ведомости

Южный окружной военный суд в среду приговорил жителя Крыма Марка Давыдова к 18 годам колонии строгого режима за помощь в получении террористической организацией более 600 тыс. руб. и попытку въезда в Сирию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Давыдов М. А. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме», — сказал представитель суда.

Установлено, что осужденный с 2016 г. общался с участником запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». В 2018 г. он приобрел сим-карты, зарегистрированные на россиян, и помог создать интернет-кошельки, с помощью которых были собраны 569 453 руб. Средства поступили от граждан России и стран СНГ и достались террористам.

Кроме того, осужденный перечислил участнику террористической группировки личные средства в размере 86 650 руб. В сентябре 2019 г. он решил уехать в Сирию, чтобы присоединиться к террористам, однако был задержан в аэропорту Краснодара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных