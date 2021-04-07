Жителя Крыма приговорили к 18 годам колонии за финансирование терроризма

Установлено, что осужденный с 2016 г. общался с участником запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». В 2018 г. он приобрел сим-карты, зарегистрированные на россиян, и помог создать интернет-кошельки, с помощью которых были собраны 569 453 руб. Средства поступили от граждан России и стран СНГ и достались террористам.