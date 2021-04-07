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Умерла актриса Малого театра Ольга Пашкова

Ведомости

Актриса Государственного академического Малого театра, народная артистка России Ольга Пашкова умерла в возрасте 55 лет, сообщается на сайте театра.

«В Малый театр пришла страшная беда – скончалась народная артистка России Ольга Леонидовна Пашкова (2.01.1966 – 7.04.2021)», — говорится в сообщении.

Как рассказала директор столичного Малого театра Тамар Михайлова Пятому каналу, у актрисы была онкология.

Пашкова окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в 1987 г. На сцене театра она сыграла Полину в постановке «Доходное место» А.Н.Островского, Дею в спектакле «Человек, который смеётся» В.Гюго, Агнию в постановке «Не всё коту масленица» А.Н.Островского, Зинаиду Москалёву в спектакле «Дядюшкин сон» по Ф.М.Достоевскому, княжну Мстиславскую в постановке «Царь Фёдор Иоаннович» А.К.Толстого и другие роли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных