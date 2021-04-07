Умерла актриса Малого театра Ольга Пашкова
Актриса Государственного академического Малого театра, народная артистка России Ольга Пашкова умерла в возрасте 55 лет, сообщается на сайте театра.
«В Малый театр пришла страшная беда – скончалась народная артистка России Ольга Леонидовна Пашкова (2.01.1966 – 7.04.2021)», — говорится в сообщении.
Как рассказала директор столичного Малого театра Тамар Михайлова Пятому каналу, у актрисы была онкология.
Пашкова окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в 1987 г. На сцене театра она сыграла Полину в постановке «Доходное место» А.Н.Островского, Дею в спектакле «Человек, который смеётся» В.Гюго, Агнию в постановке «Не всё коту масленица» А.Н.Островского, Зинаиду Москалёву в спектакле «Дядюшкин сон» по Ф.М.Достоевскому, княжну Мстиславскую в постановке «Царь Фёдор Иоаннович» А.К.Толстого и другие роли.