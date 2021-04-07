Умерла актриса Малого театра Ольга Пашкова

Пашкова окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в 1987 г. На сцене театра она сыграла Полину в постановке «Доходное место» А.Н.Островского, Дею в спектакле «Человек, который смеётся» В.Гюго, Агнию в постановке «Не всё коту масленица» А.Н.Островского, Зинаиду Москалёву в спектакле «Дядюшкин сон» по Ф.М.Достоевскому, княжну Мстиславскую в постановке «Царь Фёдор Иоаннович» А.К.Толстого и другие роли.