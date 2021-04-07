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Ученые степени в России будут присуждать по 21 новой специальности

Ведомости

Минобрнауки утвердило новую номенклатуру, в которой появилась 21 новая специальность, по которой будет присуждаться ученая степень, сообщается на сайте министерства.

«Состав номенклатуры пополнила 21 новая специальность, не имеющая принадлежности к уже существующим группам», — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что в номенклатуре появились четыре новых группы специальностей в соответствии с научными трендами последних лет. Это — компьютерные науки и информатика, биотехнология, недропользование и горные науки, когнитивные науки. Кроме того, по одному новому профилю получили группы специальностей по теологии, клинической медицине, строительству и архитектуре.

Отмечается, что введение новой номенклатуры даст возможность подготовки научных работ с последующей защитой научной степени для специальностей: возрастная психология, челюстно-лицевая хирургия, фотоника, кибербезопасность. Также появятся диссертации по искусственному интеллекту и машинному обучению, логистическим транспортным системам, междисциплинарным исследованиям языка.

Разработка единой и универсальной номенклатуры заняла почти два года. Над ней работали 64 человека: официальные представители ВАК, члены Российской академии наук и представители научного и образовательного сообщества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных