Ученые степени в России будут присуждать по 21 новой специальности

В министерстве пояснили, что в номенклатуре появились четыре новых группы специальностей в соответствии с научными трендами последних лет. Это — компьютерные науки и информатика, биотехнология, недропользование и горные науки, когнитивные науки. Кроме того, по одному новому профилю получили группы специальностей по теологии, клинической медицине, строительству и архитектуре.