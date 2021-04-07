Ученые степени в России будут присуждать по 21 новой специальности
Минобрнауки утвердило новую номенклатуру, в которой появилась 21 новая специальность, по которой будет присуждаться ученая степень, сообщается на сайте министерства.
«Состав номенклатуры пополнила 21 новая специальность, не имеющая принадлежности к уже существующим группам», — говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что в номенклатуре появились четыре новых группы специальностей в соответствии с научными трендами последних лет. Это — компьютерные науки и информатика, биотехнология, недропользование и горные науки, когнитивные науки. Кроме того, по одному новому профилю получили группы специальностей по теологии, клинической медицине, строительству и архитектуре.
Отмечается, что введение новой номенклатуры даст возможность подготовки научных работ с последующей защитой научной степени для специальностей: возрастная психология, челюстно-лицевая хирургия, фотоника, кибербезопасность. Также появятся диссертации по искусственному интеллекту и машинному обучению, логистическим транспортным системам, междисциплинарным исследованиям языка.
Разработка единой и универсальной номенклатуры заняла почти два года. Над ней работали 64 человека: официальные представители ВАК, члены Российской академии наук и представители научного и образовательного сообщества.