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Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение в нарушении ПДД

Ведомости

Блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль) предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264 УК РФ) после массовой автомобильной аварии в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Сергея Жорина. 

«Моему подзащитному предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Он признал, что был за рулем», — сказал адвокат. Он отметил, что блогер планирует предоставить материальную компенсацию пострадавшим. 

Полиция Москвы подтвердила агентству факт предъявления обвинения, отметив, что максимальный срок лишения свободы по данной статье составляет два года. 

3 апреля Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета ряда действий в отношении Эдварда Била по уголовному делу о массовом ДТП в Москве.

Авария произошла по адресу д.1/2 по Новинскому бульвару при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца 1 апреля. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. Одна пострадавшая в результате ДТП женщина оказалась в коме.

Ранее по теме: Суд избрал меру пресечения блогеру Билу по делу о массовом ДТП

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных