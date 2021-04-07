Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение в нарушении ПДД
Блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль) предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264 УК РФ) после массовой автомобильной аварии в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Сергея Жорина.
«Моему подзащитному предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Он признал, что был за рулем», — сказал адвокат. Он отметил, что блогер планирует предоставить материальную компенсацию пострадавшим.
Полиция Москвы подтвердила агентству факт предъявления обвинения, отметив, что максимальный срок лишения свободы по данной статье составляет два года.
3 апреля Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета ряда действий в отношении Эдварда Била по уголовному делу о массовом ДТП в Москве.
Авария произошла по адресу д.1/2 по Новинскому бульвару при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца 1 апреля. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. Одна пострадавшая в результате ДТП женщина оказалась в коме.