Умер академик РАН Иосиф Атабеков
Советский и российский вирусолог, академик РАН Иосиф Атабеков скончался в возрасте 86 лет, следует из сообщения на сайте биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
«После тяжелой и продолжительной болезни 07 апреля 2021 года ушел из жизни выдающийся ученый с мировым именем в области молекулярной биологии и вирусологии, академик РАН Иосиф Григорьевич Атабеков», – говорится в сообщении.
Атабеков родился 7 декабря 1934 г. в Тбилиси. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева и Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования. Является основателем молекулярной биологии вирусов растений как научного направления в России.
Ученый 46 лет заведовал кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ, а также более 50 лет возглавлял отдел биохимии вирусов растений Института физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского. Дважды лауреат Государственной премии РФ.