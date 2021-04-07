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Умер академик РАН Иосиф Атабеков

Ведомости

Советский и российский вирусолог, академик РАН Иосиф Атабеков скончался в возрасте 86 лет, следует из сообщения на сайте биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

«После тяжелой и продолжительной болезни 07 апреля 2021 года ушел из жизни выдающийся ученый с мировым именем в области молекулярной биологии и вирусологии, академик РАН Иосиф Григорьевич Атабеков», – говорится в сообщении.

Атабеков родился 7 декабря 1934 г. в Тбилиси. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева и Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования. Является основателем молекулярной биологии вирусов растений как научного направления в России.

Ученый 46 лет заведовал кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ, а также более 50 лет возглавлял отдел биохимии вирусов растений Института физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского. Дважды лауреат Государственной премии РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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