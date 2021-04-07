Создатели «Спутник V» опровергли информацию об этической проверке ЕМА
Публикация Financial Times об этической проверке Европейским агентством лекарственных средств (EMA) российской вакцины от коронавируса «Спутник V» является некорректной, говорится в сообщении официального аккаунта вакцины в Twitter.
«Опубликованное сегодня в FT сообщение о специальном расследовании в отношении клинических испытаний "Спутника V" некорректно», — сказано в сообщении.
Там отмечается, что команда «Спутника V» «проходит обычную процедуру одобрения» со стороны EMA, «в рамках которой надлежащая клиническая практика (GCP) является стандартной для всех вакцин».
EMA с начала марта рассматривает документы «Спутника V» для разрешения его использования в ЕС. Препарат может получить одобрение европейского регулятора в мае.
Ранее FT сообщила, что ЕМА намерено начать проверку стандартов проведения клинических исследований при испытании российской вакцины якобы на фоне заявлений газеты от неназванных источников, «знакомых с процессом одобрения регулятора», об опасениях, что испытания в России не проводились с соблюдением этических норм.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.