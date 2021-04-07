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Создатели «Спутник V» опровергли информацию об этической проверке ЕМА

Ведомости

Публикация Financial Times об этической проверке Европейским агентством лекарственных средств (EMA) российской вакцины от коронавируса «Спутник V» является некорректной, говорится в сообщении официального аккаунта вакцины в Twitter. 

«Опубликованное сегодня в FT сообщение о специальном расследовании в отношении клинических испытаний "Спутника V" некорректно», — сказано в сообщении. 

Там отмечается, что команда «Спутника V» «проходит обычную процедуру одобрения» со стороны EMA, «в рамках которой надлежащая клиническая практика (GCP) является стандартной для всех вакцин». 

EMA с начала марта рассматривает документы «Спутника V» для разрешения его использования в ЕС. Препарат может получить одобрение европейского регулятора в мае.

Ранее FT сообщила, что  ЕМА намерено начать проверку стандартов проведения клинических исследований при испытании российской вакцины якобы на фоне заявлений газеты от неназванных источников, «знакомых с процессом одобрения регулятора», об опасениях, что испытания в России не проводились с соблюдением этических норм.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных