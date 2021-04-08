Попова назвала условие предотвращения третьей волны коронавируса в России
В России не будет третьей волны коронавируса, если жители страны будут соблюдать меры профилактики, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда».
«У нас не будет третьей волны, если мы будем так же трепетно относиться ко всем правилам, которые мы для себя выработали», — сказала Попова.
30 марта заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости позволяют говорить о третьей волне коронавируса в России. Руководитель отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сказал, что третья волна коронавируса в стране не ожидается в связи с быстрым ростом числа людей с иммунитетом к COVID-19.
Позже министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что говорить о третьей волне коронавируса в России преждевременно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что угроза от коронавируса в России сохраняется, несмотря на наличие поводов для осторожного оптимизма.