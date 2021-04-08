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Попова назвала условие предотвращения третьей волны коронавируса в России

Ведомости

В России не будет третьей волны коронавируса, если жители страны будут соблюдать меры профилактики, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда».

«У нас не будет третьей волны, если мы будем так же трепетно относиться ко всем правилам, которые мы для себя выработали», — сказала Попова.

30 марта заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости позволяют говорить о третьей волне коронавируса в России. Руководитель отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сказал, что третья волна коронавируса в стране не ожидается в связи с быстрым ростом числа людей с иммунитетом к COVID-19.

Позже министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что говорить о третьей волне коронавируса в России преждевременно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что угроза от коронавируса в России сохраняется, несмотря на наличие поводов для осторожного оптимизма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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