РЖД запустит скоростные поезда «Ласточка» между Москвой и Минском
«С 30 апреля холдинг РЖД назначит 2 пары новых скоростных международных поездов «Ласточка» № 717/722 и № 721/718 Москва – Минск формирования АО «ФПК»», – говорится в сообщении.
Согласно опубликованному расписанию, дорога из Москвы в Минск и обратно на новых поездах будет занимать около семи часов. «Ласточки» будут курсировать ежедневно. В РЖД отметили, что по маршруту будут курсировать электропоезда в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении. Пассажирам будут доступны два класса обслуживания – бизнес и эконом.
Ранее холдинг сообщил, что высокоскоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург может быть проложена через Великий Новгород. По мнению научно-технического совета РЖД, это позволит повысить привлекательность города как туристического центра. В качестве конкурентоспособных вариантов прохождения магистрали также рассматривались «Новгородское», «Западное» и «Валдайское».