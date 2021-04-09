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РЖД запустит скоростные поезда «Ласточка» между Москвой и Минском

Ведомости

Скоростные поезда «Ласточка» начнут курсировать между Москвой и Минском с 30 апреля, сообщила пресс-служба РЖД.

«С 30 апреля холдинг РЖД назначит 2 пары новых скоростных международных поездов «Ласточка»  № 717/722 и № 721/718 Москва – Минск формирования АО «ФПК»», – говорится в сообщении.

Согласно опубликованному расписанию, дорога из Москвы в Минск и обратно на новых поездах будет занимать около семи часов. «Ласточки» будут курсировать ежедневно. В РЖД отметили, что по маршруту будут курсировать электропоезда в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении. Пассажирам будут доступны два класса обслуживания – бизнес и эконом. 

Ранее холдинг сообщил, что высокоскоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург может быть проложена через Великий Новгород. По мнению научно-технического совета РЖД, это позволит повысить привлекательность города как туристического центра. В качестве конкурентоспособных вариантов прохождения магистрали также рассматривались «Новгородское», «Западное» и «Валдайское».

Ранее по теме: В РЖД хотят проложить ВСМ между Москвой и Петербургом через Великий Новгород

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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