РЖД запустит скоростные поезда «Ласточка» между Москвой и Минском

Согласно опубликованному расписанию, дорога из Москвы в Минск и обратно на новых поездах будет занимать около семи часов. «Ласточки» будут курсировать ежедневно. В РЖД отметили, что по маршруту будут курсировать электропоезда в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении. Пассажирам будут доступны два класса обслуживания – бизнес и эконом.