Гинцбург рассказал о надежде на пожизненный иммунитет от «Спутника V»
Глава Национального исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург надеется на то, что разработанная в центре вакцина от коронавируса «Спутник V» будет давать бессрочный иммунитет.
«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там — пять, десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», — рассказал он в комментарии «Интерфаксу».
Гинцбург также добавил, что привитых пациентов, у которых упадет уровень антител, вакцинируют повторно в рамках специального исследования. Это должно определить сроки выработки антительного ответа.
«Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые-третьи-четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился. Эти исследования будем проводить в течение года-полутора», — отметил он.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.