Гинцбург рассказал о надежде на пожизненный иммунитет от «Спутника V»

«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там — пять, десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», — рассказал он в комментарии «Интерфаксу».