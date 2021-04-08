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РФПИ и Германия начали переговоры по поставкам вакцины «Спутник V»

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и представители правительства Германии начали обсуждать вопрос заключения предварительного соглашения о покупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается в Twitter вакцины.

«Российский фонд прямых инвестиций начал переговоры с представителями правительства Германии о предварительном соглашении о покупке "Спутника V" для Германии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Германия проведет двусторонние переговоры с Россией о возможных поставках вакцины от коронавируса «Спутник V», если она будет одобрена в ЕС. Как сообщал министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, 7 апреля Еврокомиссия заявила, что не будет заключать предварительный договор на поставку российской вакцины.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек. 

Ранее по теме: Германия проведет переговоры с Россией о поставках «Спутника V»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных