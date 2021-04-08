РФПИ и Германия начали переговоры по поставкам вакцины «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и представители правительства Германии начали обсуждать вопрос заключения предварительного соглашения о покупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается в Twitter вакцины.
«Российский фонд прямых инвестиций начал переговоры с представителями правительства Германии о предварительном соглашении о покупке "Спутника V" для Германии», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Германия проведет двусторонние переговоры с Россией о возможных поставках вакцины от коронавируса «Спутник V», если она будет одобрена в ЕС. Как сообщал министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, 7 апреля Еврокомиссия заявила, что не будет заключать предварительный договор на поставку российской вакцины.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.