Германия проведет переговоры с Россией о поставках «Спутника V»

Он рассказал, что 7 апреля Еврокомиссия заявила, что не будет заключать предварительный договор на поставку российской вакцины. «В связи с этим я в совете министров здравоохранения ЕС объяснил, что мы в таком случае будем говорить с Россией на двусторонней основе, а именно - говорить о том, когда вообще и какое количество может поступить», - сказал он.