Германия проведет переговоры с Россией о поставках «Спутника V»
Германия проведет двусторонние переговоры с Россией о возможных поставках вакцины от коронавируса «Спутник V», если она будет одобрена в ЕС, сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана.
Он рассказал, что 7 апреля Еврокомиссия заявила, что не будет заключать предварительный договор на поставку российской вакцины. «В связи с этим я в совете министров здравоохранения ЕС объяснил, что мы в таком случае будем говорить с Россией на двусторонней основе, а именно - говорить о том, когда вообще и какое количество может поступить», - сказал он.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.