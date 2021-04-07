Cosmos Travel запускает прививочные туры в Россию

Cosmos Travel запускает прививочные туры в РоссиюГражданам страны, проживающим за границей, вакцинация «Спутником V» обойдется в 700–1500 евро
Российская онлайн-платформа бронирования путевок в Россию для иностранных туристов Cosmos Travel, входящая в принадлежащую АФК «Система» сеть Cosmos Hotel Group, 7 апреля запустила пакетные предложения по вакцинации от коронавируса для россиян, проживающих за рубежом. Они смогут приехать в Россию на несколько дней, чтобы привиться вакциной «Спутник V». Турпакет включает проживание, транспортные услуги, а также сопровождение в центр вакцинации; перелет до Москвы клиенты оплачивают самостоятельно. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Cosmos Hotel Group.
Партнером Cosmos Travel будет ГК «Медси» (при желании клиент может обратиться и в бесплатную поликлинику, куда его также будет сопровождать Cosmos Travel). Московские частные клиники получили возможность вакцинировать население против COVID-19 в декабре 2020 г. Они бесплатно получают препарат от столичного департамента здравоохранения, вводят вакцину тоже бесплатно, однако имеют право брать плату за комплементарные услуги, например за консультацию с врачом до вакцинации, поэтому за обращение в частную клинику клиенту придется доплатить.
Онлайн-платформа бронирования туров Cosmos Travel запущена в конце 2020 г. как часть Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система»), которой принадлежит 17 гостиниц, еще два отеля находятся в ее управлении. Выручка Cosmos Hotel Group за 2020 г., по ее данным, составила 2,5 млрд руб. «Медси» – крупнейшая в России сеть частных клиник (также входит в АФК «Система»). Она насчитывает 44 клиники в Москве, Московской области и других регионах России. Выручка «Медси» за 2019 г. составила 22 млрд руб. (за 2020 г. компания выручку не раскрывала).
Cosmos Travel предлагает два варианта турпакета. В первом случае речь идет об одной поездке в Россию с пребыванием в любом городе (рекомендуется Москва – сюда просто больше авиарейсов) в течение 21 дня (чтобы успеть вакцинироваться обоими компонентами прививки); этот пакет стоит 1500 евро. Во втором предполагается две поездки сроком на три дня каждая общей стоимостью 700 евро. Воспользоваться программой может любой человек, проживающий за пределами России и имеющий гражданство РФ. «Интерес к вакцинации «Спутником V» со стороны граждан России, проживающих в других странах, большой. К нам часто обращаются с таким запросом», – комментирует Андрей Сивицкий, генеральный директор Cosmos Travel.
По данным департамента по экономическим и социальным вопросам ООН за 2020 г., за рубежом проживает 11 млн россиян. «Понятно, что далеко не все воспользуются этой возможностью, но, даже если приедет 0,5% от общего количества, это будет уже очень приличная сумма», – считает Николай Беспалов, директор по развитию компании RNC Pharma. По словам Сивицкого, после снятия коронавирусных ограничений между странами въездной поток по антиковидным турам может составить не менее 50 000 человек до конца года. При этом он отмечает, что интерес к российскому препарату уже есть и со стороны иностранных граждан.
Виктор Мархотин, генеральный директор туроператора «Финам», считает, что подобный тур может быть интересен в первую очередь иностранным гражданам, которые хотят привиться «Спутником V». В интересе к такому турпакету для россиян, проживающих за рубежом, он как раз сомневается: «Россияне, которые живут вне России, [и так] могут в любое время приехать и сделать вакцинацию бесплатно по ОМС». «Финам», по его словам, не планирует предлагать такой тур для россиян, проживающих за рубежом.
Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР), считает, что антиковидный тур может быть интересен и иностранцам, и россиянам: «Судя по тому, что говорили в правительстве, идея с антиковидными турами в Россию неплохая, туроператоры тоже готовы ее поддержать», – говорит она. Но пока массово такие турпакеты предлагать операторы не могут – вакцины недостаточно, считает Ломидзе.
Важно также отметить, что, по данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на 1 апреля текущего года, «Спутник V» зарегистрирован в 59 странах. Помимо России это Белоруссия, Аргентина, Сербия, Венесуэла, Мексика и др. (данные о числе вакцинированных российским препаратом за рубежом фонд не раскрывает). Вопрос регистрации не всегда означает, что система здравоохранения и жители конкретной страны получают доступ к препарату, регистрация – это только первый шаг, масштабные поставки стартуют не одномоментно, поясняет Беспалов. «Проблема с доступностью вакцин в европейских странах пока очень острая, препарата не хватает, очереди на его поставку чуть ли не до следующего года. При этом российский препарат представлен в очень ограниченном числе стран, – продолжает он. – В подобных условиях найдутся те, кто захочет воспользоваться визитом в Россию, учитывая, что «Спутник V» – один из самых эффективных и безопасных препаратов. Хотя в перспективе вакцинный туризм, предполагающий прививку «Спутником V», вполне может быть организован не только в Россию, но и в другие страны».
Идея приезжать на вакцинацию в Россию возникала и у самих иностранцев. В конце марта Deutsche Welle писала, что международные турфирмы уже заказывают поездки в Москву для вакцинации. Два четырехдневных визита в российскую столицу, включающих осмотр достопримечательностей и прививку «Спутником V», предлагает норвежское туристическое агентство World Visitor. Цены на такой тур – 1200–3000 евро.