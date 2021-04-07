Cosmos Travel запускает прививочные туры в Россию

Важно также отметить, что, по данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на 1 апреля текущего года, «Спутник V» зарегистрирован в 59 странах. Помимо России это Белоруссия, Аргентина, Сербия, Венесуэла, Мексика и др. (данные о числе вакцинированных российским препаратом за рубежом фонд не раскрывает). Вопрос регистрации не всегда означает, что система здравоохранения и жители конкретной страны получают доступ к препарату, регистрация – это только первый шаг, масштабные поставки стартуют не одномоментно, поясняет Беспалов. «Проблема с доступностью вакцин в европейских странах пока очень острая, препарата не хватает, очереди на его поставку чуть ли не до следующего года. При этом российский препарат представлен в очень ограниченном числе стран, – продолжает он. – В подобных условиях найдутся те, кто захочет воспользоваться визитом в Россию, учитывая, что «Спутник V» – один из самых эффективных и безопасных препаратов. Хотя в перспективе вакцинный туризм, предполагающий прививку «Спутником V», вполне может быть организован не только в Россию, но и в другие страны».