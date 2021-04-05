В России создадут цифровой профиль туриста
«В цифровой профиль туриста войдет информация о стране и регионе его проживания, пол, возраст, доход и другие социально-демографические характеристики, расходы и товары, приобретенные во время поездки, перечень посещенных достопримечательностей, кафе, отелей и других объектов инфраструктуры, а также его интересы и отзывы», – говорится в сообщении.
Благодаря этим сведениям сервис сможет определять точки притяжения туристов со схожими интересами, в которых стоило бы создать соответствующую инфраструктуру. Определять потребности туристов и выявлять их нереализованный спрос ассоциация планирует с помощью обезличенных данных от телеком-компаний, банков, операторов фискальных данных, перевозчиков, туроператоров, соцсетей и сайтов с отзывами. При этом данные будут обезличены и сгруппированы, отметил Нейман.
По его словам, сервис будет представлять собой коммерческий продукт, доступ к которому смогут получить региональные власти и частные компании. Пилотный проект планируется запустить к концу второго квартала 2021 г., завершить исследования – в 2022 г.