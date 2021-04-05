В России создадут цифровой профиль туриста

«В цифровой профиль туриста войдет информация о стране и регионе его проживания, пол, возраст, доход и другие социально-демографические характеристики, расходы и товары, приобретенные во время поездки, перечень посещенных достопримечательностей, кафе, отелей и других объектов инфраструктуры, а также его интересы и отзывы», – говорится в сообщении.