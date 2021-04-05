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В России создадут цифровой профиль туриста

Ведомости

Ассоциация больших данных (в нее входят «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк и др.) создаст сервис для анализа действий туристов в регионах и составления их цифровых портретов, сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора организации Алексея Неймана.

«В цифровой профиль туриста войдет информация о стране и регионе его проживания, пол, возраст, доход и другие социально-демографические характеристики, расходы и товары, приобретенные во время поездки, перечень посещенных достопримечательностей, кафе, отелей и других объектов инфраструктуры, а также его интересы и отзывы», – говорится в сообщении.

Благодаря этим сведениям сервис сможет определять точки притяжения туристов со схожими интересами, в которых стоило бы создать соответствующую инфраструктуру. Определять потребности туристов и выявлять их нереализованный спрос ассоциация планирует с помощью обезличенных данных от телеком-компаний, банков, операторов фискальных данных, перевозчиков, туроператоров, соцсетей и сайтов с отзывами. При этом данные будут обезличены и сгруппированы, отметил Нейман.

По его словам, сервис будет представлять собой коммерческий продукт, доступ к которому смогут получить региональные власти и частные компании. Пилотный проект планируется запустить к концу второго квартала 2021 г., завершить исследования – в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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