В России за сутки выявили 8702 новых случая коронавируса
В России за сутки выявили 8702 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 641 390. Умерли за день 337 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 102 986.
Вчера, 10 апреля, оперштаб сообщил о 8704 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 2090 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1388 пациентов, скончались 56 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 694 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 7230 человек. Общее число выздоровевших выросло до 4 265 509 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 134,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,9 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 31 млн случаев, Бразилии (свыше 13,3 млн) и Индии (более 13,2 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее в пятницу РБК со ссылкой на источники сообщил, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на заседании с участием Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора 9 апреля обсудит вопрос об ограничении полетов из России в Турцию в связи с эпидемиологической ситуацией и необходимостью предотвратить завоз новых штаммов инфекции. Как позднее отметили «РИА Новости» и «Коммерсантъ», решение по этому вопросу может быть принято в понедельник.
До этого премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы не допустить завоза новых штаммов коронавируса и, таким образом, не спровоцировать вспышки заболеваемости, которая может перейти в третью волну пандемии в России.