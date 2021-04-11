Гинцбург усомнился в прогнозах о росте заболеваемости коронавирусом в апреле
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в беседе с «Интерфаксом», что еще не встречал обкатанной математической прогностической модели, на основе которой можно было бы делать обоснованные прогнозы по распространению коронавируса.
«Я ни одной обкатанной математической прогностической модели не видел. Если у экспертов есть какие-то базы данных, на основе которых они могли бы делать прогнозы, ну, тогда я поверил бы. Но я не понимаю, откуда они эти исходные данные могли взять», — заявил он.
Без релевантных исходных данных такие прогнозы больше похожи на гадание, добавил он.
В начале апреля внимание СМИ привлекла модель заболеваемости, представленная аналитиками лаборатории «СберИндекс», по которой к середине месяца число ежедневно выявляемых случаев коронавируса должно было существенно вырасти. На данный момент, модель показывает, что к 23 апреля число новых заболевших должно превысить 14 000. Сегодня оперштаб сообщил о 8702 новых заболевших.
Ранее в пятницу РБК со ссылкой на источники сообщил, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на заседании с участием Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора 9 апреля обсудит вопрос об ограничении полетов из России в Турцию в связи с эпидемиологической ситуацией и необходимостью предотвратить завоз новых штаммов инфекции. Как позднее отметили «РИА Новости» и «Коммерсантъ», решение по этому вопросу может быть принято в понедельник.
До этого премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы не допустить завоза новых штаммов коронавируса и, таким образом, не спровоцировать вспышки заболеваемости, которая может перейти в третью волну пандемии в России.