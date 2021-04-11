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Гинцбург усомнился в прогнозах о росте заболеваемости коронавирусом в апреле

Ведомости

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в беседе с «Интерфаксом», что еще не встречал обкатанной математической прогностической модели, на основе которой можно было бы делать обоснованные прогнозы по распространению коронавируса.

«Я ни одной обкатанной математической прогностической модели не видел. Если у экспертов есть какие-то базы данных, на основе которых они могли бы делать прогнозы, ну, тогда я поверил бы. Но я не понимаю, откуда они эти исходные данные могли взять», — заявил он.

Без релевантных исходных данных такие прогнозы больше похожи на гадание, добавил он.

В начале апреля внимание СМИ привлекла модель заболеваемости, представленная аналитиками лаборатории «СберИндекс», по которой к середине месяца число ежедневно выявляемых случаев коронавируса должно было существенно вырасти. На данный момент, модель показывает, что к 23 апреля число новых заболевших должно превысить 14 000. Сегодня оперштаб сообщил о 8702 новых заболевших.

Ранее в пятницу РБК со ссылкой на источники сообщил, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на заседании с участием Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора 9 апреля обсудит вопрос об ограничении полетов из России в Турцию в связи с эпидемиологической ситуацией и необходимостью предотвратить завоз новых штаммов инфекции. Как позднее отметили «РИА Новости» и «Коммерсантъ», решение по этому вопросу может быть принято в понедельник.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы не допустить завоза новых штаммов коронавируса и, таким образом, не спровоцировать вспышки заболеваемости, которая может перейти в третью волну пандемии в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных