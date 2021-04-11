Минтруд скорректировал правила использования материнского капитала
Минтруд внес изменения в правила использования средств материнского капитала, изменив порядок отзыва средств маткапитала с накопительной части пенсии. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Теперь женщины, направившие ранее средства маткапитала на формирование накопительной части пенсии, могут в течение шести месяцев после возвращения денег на счет в ПФР решить, как ими распорядиться. Этот срок можно продлить еще на полгода, написав соответствующее заявление.
Материнский капитал введен с 2007 г. за рождение второго ребенка и тогда его размер составлял 250 тыс. руб. С 2020 г. право на маткапитал также получили семьи, где появился первый ребенок – размер выплаты составит 466 617 руб. При рождении второго ребенка такая семья получит еще 150 000 руб. При рождении первого ребенка до 2020 года, а второго – после 1 января 2020, семья сразу получит 616 617 руб. В 2021 г. он составляет 483 882 руб. на первого ребенка и 639 432 руб. – на второго.
Маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образование, социальную адаптацию детей-инвалидов и другое. В марте 2020 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила использования средств материнского капитала для улучшения жилищных условий. Кроме того, до этого правительство приняло проект постановления, согласно которому Минтруд сможет направлять неиспользованные средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.