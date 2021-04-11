ФМБА получило патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса
Роспатент выдал Федеральному медико-биологическому агентству России (ФМБА) патент на комбинированный препарат для профилактики и лечения коронавируса, сообщается на сайте ФМБА.
Препарат, разработанный по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, получил название МИР-19 (Аббревиатура МИР расшифровывается как Малая Интерферирующая РНК) и предназначен для ингаляционного или интраназального введения. Патент был выдан Государственному научному центру «Институт иммунологии» ФМБА.
«МИР-19 – уникальный препарат, основанный на применении микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно "выключает" копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции», — заявила Скворцова.
Ранее в марте ФМБА завершило первый этап скрининговых доклинических испытаний своей вакцины против коронавируса. Скворцова прежде поясняла, что вакцина от ФМБА будет воздействовать не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и формировать у человека клеточный иммунитет. Этот иммунитет должен будет сохраняться годами, а не в течение нескольких месяцев. В экспериментальных определенных работах доказано сохранение клеточного иммунитета до 13–17 лет.