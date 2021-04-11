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ФМБА получило патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса

Ведомости

Роспатент выдал Федеральному медико-биологическому агентству России (ФМБА) патент на комбинированный препарат для профилактики и лечения коронавируса, сообщается на сайте ФМБА.

Препарат, разработанный по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, получил название МИР-19 (Аббревиатура МИР расшифровывается как Малая Интерферирующая РНК) и предназначен для ингаляционного или интраназального введения. Патент был выдан Государственному научному центру «Институт иммунологии» ФМБА.

«МИР-19 – уникальный препарат, основанный на применении микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно "выключает" копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции», — заявила Скворцова.

Ранее в марте ФМБА завершило первый этап скрининговых доклинических испытаний своей вакцины против коронавируса. Скворцова прежде поясняла, что вакцина от ФМБА будет воздействовать не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и формировать у человека клеточный иммунитет. Этот иммунитет должен будет сохраняться годами, а не в течение нескольких месяцев. В экспериментальных определенных работах доказано сохранение клеточного иммунитета до 13–17 лет.

Ранее по теме: ФМБА завершило первый этап доклинических испытаний своей вакцины от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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