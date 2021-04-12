На госуслугах появятся шесть новых суперсервисов

На портале госуслуг сказано, что правительство планирует запустить 25 суперсервисов. При этом к концу 2020 г. было реализовано восемь из них, пишет ТАСС. Это «Поступление в вуз онлайн», «Социальная поддержка онлайн», «Цифровое исполнительное производство», «Трудовые отношения онлайн», «Работа в России», «Оформление европротокола онлайн», «Пенсия онлайн» и «Онлайн помощь при инвалидности».