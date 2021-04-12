На госуслугах появятся шесть новых суперсервисов
Правительство России в течение этого года планирует запустить на портале госуслуг шесть новых суперсервисов — тех, что самостоятельно распознают, что нужно человеку, подбирают для него услуги, напоминают о необходимых выплатах и уведомляют о готовности документов, сообщил заместитель председателя правительства страны Дмитрий Чернышенко.
«В 2021 году мы планируем запустить еще шесть суперсервисов», — сказал он ТАСС.
Он также перечислил названия будущих сервисов. Это «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн» и «Мое здоровье онлайн».
На портале госуслуг сказано, что правительство планирует запустить 25 суперсервисов. При этом к концу 2020 г. было реализовано восемь из них, пишет ТАСС. Это «Поступление в вуз онлайн», «Социальная поддержка онлайн», «Цифровое исполнительное производство», «Трудовые отношения онлайн», «Работа в России», «Оформление европротокола онлайн», «Пенсия онлайн» и «Онлайн помощь при инвалидности».