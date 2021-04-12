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На госуслугах появятся шесть новых суперсервисов

Ведомости

Правительство России в течение этого года планирует запустить на портале госуслуг шесть новых суперсервисов — тех, что самостоятельно распознают, что нужно человеку, подбирают для него услуги, напоминают о необходимых выплатах и уведомляют о готовности документов, сообщил заместитель председателя правительства страны Дмитрий Чернышенко.

«В 2021 году мы планируем запустить еще шесть суперсервисов», — сказал он ТАСС.

Он также перечислил названия будущих сервисов. Это «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн» и «Мое здоровье онлайн».

На портале госуслуг сказано, что правительство планирует запустить 25 суперсервисов. При этом к концу 2020 г. было реализовано восемь из них, пишет ТАСС. Это «Поступление в вуз онлайн», «Социальная поддержка онлайн», «Цифровое исполнительное производство», «Трудовые отношения онлайн», «Работа в России», «Оформление европротокола онлайн», «Пенсия онлайн» и «Онлайн помощь при инвалидности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных