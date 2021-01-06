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Мишустин утвердил порядок дистанционного поступления в вузы

Ведомости

Абитуриенты российских вузов смогут подать заявления на поступление и на зачисление с помощью супервервиса «Поступление в вуз онлайн», который будет функционировать на портале Госуслуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, абитуриенты смогут подать заявление на поступление в бакалавриат или специалитет на бюджетные места очного отделения. Также абитуриенты смогут подать заявление о согласии на зачисление в вуз и записываться на дополнительные вступительные испытания.

С помощью суперсервиса пользователи смогут отслеживать конкурсные списки, которые должны будут обновляться не меньше пяти раз в сутки, говорится в документе.

Ранее Минпросвещения сообщило, что в 2021 году досрочный период ЕГЭ отменен из-за пандемии коронавируса. Основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля. Выпускники 11 классов, которые не планируют поступать в вузы, будут сдавать Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике, чтобы получить аттестат об окончании школы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных