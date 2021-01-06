Мишустин утвердил порядок дистанционного поступления в вузы
Абитуриенты российских вузов смогут подать заявления на поступление и на зачисление с помощью супервервиса «Поступление в вуз онлайн», который будет функционировать на портале Госуслуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно документу, абитуриенты смогут подать заявление на поступление в бакалавриат или специалитет на бюджетные места очного отделения. Также абитуриенты смогут подать заявление о согласии на зачисление в вуз и записываться на дополнительные вступительные испытания.
С помощью суперсервиса пользователи смогут отслеживать конкурсные списки, которые должны будут обновляться не меньше пяти раз в сутки, говорится в документе.
Ранее Минпросвещения сообщило, что в 2021 году досрочный период ЕГЭ отменен из-за пандемии коронавируса. Основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля. Выпускники 11 классов, которые не планируют поступать в вузы, будут сдавать Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике, чтобы получить аттестат об окончании школы.