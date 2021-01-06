Мишустин утвердил порядок дистанционного поступления в вузы

Ранее Минпросвещения сообщило, что в 2021 году досрочный период ЕГЭ отменен из-за пандемии коронавируса. Основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля. Выпускники 11 классов, которые не планируют поступать в вузы, будут сдавать Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике, чтобы получить аттестат об окончании школы.