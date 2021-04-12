Четверть россиян не поддерживают ограничение мата в соцсетях
Около четверти россиян — 24% — негативно относятся к ограничению использования мата в интернете и считают такую меру цензурой, говорится в исследовании разработчика антивирусов ESET, сообщили «РИА Новости». 48% респондентов поддержали ограничение и считают его необходимой мерой.
В опросе приняли участие более тысячи опрошенных старше 18 лет, которые живут в российских городах миллионниках.
По данным аналитиков, 56% опрошенных используют нецензурную лексику в интернете: 46% — в личной переписке, 10% — повсеместно. 44% россиян не используют мат при общении в интернете.
38% респондентов заявили, что оскорбительные посты и комментарии в интернете недопустимы. 19% считают, что нужно установить административную ответственность за оскорбления в интернете, 29% опрошенных выступили за свободу выражения мнений.
В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать определенный контент, в частности публикации с нецензурной бранью.