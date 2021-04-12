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Четверть россиян не поддерживают ограничение мата в соцсетях

Ведомости

Около четверти россиян — 24% — негативно относятся к ограничению использования мата в интернете и считают такую меру цензурой, говорится в исследовании разработчика антивирусов ESET, сообщили «РИА Новости». 48% респондентов поддержали ограничение и считают его необходимой мерой.

В опросе приняли участие более тысячи опрошенных старше 18 лет, которые живут в российских городах миллионниках.

По данным аналитиков, 56% опрошенных используют нецензурную лексику в интернете: 46% — в личной переписке, 10% — повсеместно. 44% россиян не используют мат при общении в интернете.

38% респондентов заявили, что оскорбительные посты и комментарии в интернете недопустимы. 19% считают, что нужно установить административную ответственность за оскорбления в интернете, 29% опрошенных выступили за свободу выражения мнений.

В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать определенный контент, в частности публикации с нецензурной бранью.

Ранее по теме: Соцсети в России обязали блокировать контент с матом и призывами к митингам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных