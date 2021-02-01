Соцсети в России обязали блокировать контент с матом и призывами к митингам
В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать определенный контент. Уточняется, что социальной сетью считается сайт, доступ к которому в течение 24 часов имеют свыше 500 тыс. человек из России. Признавать сайт соцсетью будет Роскомнадзор.
К информации, которую отныне соцсети должны находить и добровольно удалять, относятся:
- детская порнография;
- информация, которая склоняет несовершеннолетних к осуществлению «опасных для жизни незаконных действий»;
- нецензурная брань;
- оскорбления человеческого достоинства и «общественной нравственности»;
- порочащая людей по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства, работы и политическим убеждениям информация;
- призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму или участию в несанкционированных акциях;
- пропаганда культа насилия;
- публикации с «явным неуважением» к обществу, государству и госсимволам, Конституции или органам госвласти;
- реклама интернет-казино и онлайн-продажи алкоголя;
- способы приготовления и употребления наркотиков;
- способы суицида и призывы к нему.
«Наша поправка в закон не носит репрессивного характера и предлагает понятный, прозрачный механизм взаимодействия владельца соцсети с Роскомнадзором. При этом мы все исходим из сознательности самой соцсети, поскольку добровольно удалять предлагается однозначно незаконный контент и дается его исчерпывающий перечень», — сказал соавтор поправок, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, уточнив, что новые нормы призваны очистить интернет от «негативного контента».
В Госдуме пояснили, что, если соцсети не уверены, подлежит ли определенный контент блокировке, они могут обратиться за помощью к Роскомнадзору. За несоблюдение требований закона предусмотрен штраф от 800 тыс. до 4 млн руб. для юрлиц, 200-400 тыс. руб. — для должностных лиц, 50-100 тыс. руб. — для физлиц. При этом сумма будет больше за неудаление информации с призывами к экстремизму, с детской порнографией и способами изготовления и использования наркотиков, а также за повторное нарушение обозначенных норм.