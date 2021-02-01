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Соцсети в России обязали блокировать контент с матом и призывами к митингам

Ведомости

В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать определенный контент. Уточняется, что социальной сетью считается сайт, доступ к которому в течение 24 часов имеют свыше 500 тыс. человек из России. Признавать сайт соцсетью будет Роскомнадзор.

К информации, которую отныне соцсети должны находить и добровольно удалять, относятся:

- детская порнография;

- информация, которая склоняет несовершеннолетних к осуществлению «опасных для жизни незаконных действий»;

- нецензурная брань;

- оскорбления человеческого достоинства и «общественной нравственности»;

- порочащая людей по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства, работы и политическим убеждениям информация;

- призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму или участию в несанкционированных акциях;

- пропаганда культа насилия;

- публикации с «явным неуважением» к обществу, государству и госсимволам, Конституции или органам госвласти;

- реклама интернет-казино и онлайн-продажи алкоголя;

- способы приготовления и употребления наркотиков; 

- способы суицида и призывы к нему.

«Наша поправка в закон не носит репрессивного характера и предлагает понятный, прозрачный механизм взаимодействия владельца соцсети с Роскомнадзором. При этом мы все исходим из сознательности самой соцсети, поскольку добровольно удалять предлагается однозначно незаконный контент и дается его исчерпывающий перечень», — сказал соавтор поправок, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, уточнив, что новые нормы призваны очистить интернет от «негативного контента».

В Госдуме пояснили, что, если соцсети не уверены, подлежит ли определенный контент блокировке, они могут обратиться за помощью к Роскомнадзору. За несоблюдение требований закона предусмотрен штраф от 800 тыс. до 4 млн руб. для юрлиц, 200-400 тыс. руб. — для должностных лиц, 50-100 тыс. руб. — для физлиц. При этом сумма будет больше за неудаление информации с призывами к экстремизму, с детской порнографией и способами изготовления и использования наркотиков, а также за повторное нарушение обозначенных норм.

Ранее по теме: В Роскомнадзоре заявили о блокировке фейков о митингах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных