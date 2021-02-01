Соцсети в России обязали блокировать контент с матом и призывами к митингам

В Госдуме пояснили, что, если соцсети не уверены, подлежит ли определенный контент блокировке, они могут обратиться за помощью к Роскомнадзору. За несоблюдение требований закона предусмотрен штраф от 800 тыс. до 4 млн руб. для юрлиц, 200-400 тыс. руб. — для должностных лиц, 50-100 тыс. руб. — для физлиц. При этом сумма будет больше за неудаление информации с призывами к экстремизму, с детской порнографией и способами изготовления и использования наркотиков, а также за повторное нарушение обозначенных норм.