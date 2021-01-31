В Роскомнадзоре заявили о блокировке фейков о митингах
В соцсетях распространяются фейки о несанкционированных протестных акциях, организованных сторонниками основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, сообщается на сайте Роскомнадзора.
«На основании требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации, с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций», — говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили о штрафе в размере от 800 тыс. до 4 млн руб. за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем интернет-ресурса.
Несанкционированные акции в поддержку Навального проходят сегодня во многих городах России. По оценкам организации «ОВД-Инфо» по всей стране задержали свыше 1000 человек, принявших в них участие.
Ранее пресс-служба столичного ГУ МВД России сообщила, что сотрудниками полиции было проведено более 20 обысков в офисах и по местам проживания лиц, «призывавших к участию в несанкционированном мероприятии, при этом игнорируя санитарные правила и нормы». Обыски прошли в том числе в квартире Навального в районе Марьино и в квартире его супруги Юлии в районе метро «Автозаводская». Обыски также прошли в офисе ФБК, студии YouTube-канала «Навальный Live», а также в квартирах его соратников.
Департамент здравоохранения Москвы после прошедших акций 23 января сообщил со ссылкой на данные приложения «Социальный мониторинг», что в протестах приняли участие 19 человек с подтвержденным COVID-19. Таким образом, они нарушили условия изоляции и создали «угрозу массового заболевания людей» после того, как «группа граждан», несмотря на неоднократные предупреждения, организовала массовое мероприятие, отметили в МВД.