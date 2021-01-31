Власти заявили о 300 участниках протестной акции в Москве
В несогласованной протестной акции, организованной сторонниками основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального в центре Москвы, принимают участие порядка 300 человек, сообщили в столичном департаменте региональной безопасности в комментарии ТАСС.
«На несогласованной акции в Москве насчитывается около 300 человек, в том числе 200 на Сухаревской площади и 100 — у станции метро "Красные ворота", — заявили в ведомстве.
Как уточняет агентство, митингующие собрались на Сухаревской площади и на Красных воротах, между ними и силовиками проходят стычки, полиция проводит задержания.
По оценкам организации «ОВД-Инфо» на 13:25 мск, в Москве задержали 100 человек, всего по стране – около 1000 в 58 городах России.
Ранее пресс-служба столичного ГУ МВД России сообщила, что сотрудниками полиции было проведено более 20 обысков в офисах и по местам проживания лиц, «призывавших к участию в несанкционированном мероприятии, при этом игнорируя санитарные правила и нормы». Обыски прошли в том числе в квартире Навального в районе Марьино и в квартире его супруги Юлии в районе метро «Автозаводская». Обыски также прошли в офисе ФБК, студии YouTube-канала «Навальный Live», а также в квартирах его соратников.
Департамент здравоохранения Москвы после прошедших акций 23 января сообщил со ссылкой на данные приложения «Социальный мониторинг», что в протестах приняли участие 19 человек с подтвержденным COVID-19. Таким образом, они нарушили условия изоляции и создали «угрозу массового заболевания людей» после того, как «группа граждан», несмотря на неоднократные предупреждения, организовала массовое мероприятие, отметили в МВД.
Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку Навального. 18 января он был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его задержали сразу по прилету в Москву из Берлина, где он находился на лечении. Навального поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская Тишина».