Власти заявили о 300 участниках протестной акции в Москве

Ранее пресс-служба столичного ГУ МВД России сообщила, что сотрудниками полиции было проведено более 20 обысков в офисах и по местам проживания лиц, «призывавших к участию в несанкционированном мероприятии, при этом игнорируя санитарные правила и нормы». Обыски прошли в том числе в квартире Навального в районе Марьино и в квартире его супруги Юлии в районе метро «Автозаводская». Обыски также прошли в офисе ФБК, студии YouTube-канала «Навальный Live», а также в квартирах его соратников.