Роскомнадзор обратился к Telegram после сообщений о сборе личных данных силовиков

Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку Навального. 18 января он был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его задержали сразу по прилету в Москву из Берлина, где он находился на лечении. Навального поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».