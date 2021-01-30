Роскомнадзор обратился к Telegram после сообщений о сборе личных данных силовиков
Роскомнадзор направил в Telegram требование остановить распространение персональных данных российских пользователей, сообщается на сайте ведомства.
«На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных», — говорится в сообщении.
Ведомство заявило в своем обращении, что публикация личных данных без их согласия противоречит закону Российской Федерации «О персональных данных», а также политике самого мессенджера.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что в Telegram после протестных акций 23 января появился канал, на котором публикуются персональные данные силовиков, принявших участие в задержаниях. По информации собеседников издания, авторы канала используют уже слитые в сеть базы данных и программы для распознавания лиц по фото.
Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку Навального. 18 января он был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его задержали сразу по прилету в Москву из Берлина, где он находился на лечении. Навального поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».