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Роскомнадзор обратился к Telegram после сообщений о сборе личных данных силовиков

Ведомости

Роскомнадзор направил в Telegram требование остановить распространение персональных данных российских пользователей, сообщается на сайте ведомства.

«На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных», — говорится в сообщении.

Ведомство заявило в своем обращении, что публикация личных данных без их согласия противоречит закону Российской Федерации «О персональных данных», а также политике самого мессенджера.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что в Telegram после протестных акций 23 января появился канал, на котором публикуются персональные данные силовиков, принявших участие в задержаниях. По информации собеседников издания, авторы канала используют уже слитые в сеть базы данных и программы для распознавания лиц по фото.

Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку Навального. 18 января он был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его задержали сразу по прилету в Москву из Берлина, где он находился на лечении. Навального поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».

Ранее по теме: СК возбудил дело о мошенничестве против «спонсора ФБК»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных