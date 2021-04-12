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Космонавт рассказал о «хулиганском анекдоте» от Гагарина

Ведомости

Летчик-космонавт СССР Борис Волынов рассказал об умении Юрия Гагарина поднять настроение и разрядить обстановку в трудную минуту.

«Он всегда был готов помочь другому. Даже в трудную минуту он умел разрядить обстановку. Как-то после тренировки на центрифуге мы все очень устали. Он — в том числе. В автобусе тишина. Юра начинает рассказывать мужской хулиганский анекдот. Все рассмеялись, появились силы», — рассказал он (слова Волынова передает «РИА Новости»).

По словам Волынова, у Гагарина «хватало характера, умения, мудрости, чтобы с каждым найти общий язык».

«Чем еще он мне нравился? Человек еще мальчишкой прошел большую жизненную школу. Мы же с ним дети войны. Он хорошо помнил оккупацию, помнил, как немцы обращались с местным населением, как всю его семью вышвырнули из избы и отец рыл землянку, в которой семье Гагариных пришлось ютиться», — добавил Волынов.

Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 г. в ходе тренировочного полета МиГ-15УТИ у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Точную причину катастрофы установить не удалось. По официальным данным, из-за изменившейся воздушной обстановки самолет совершил резкий маневр и «сорвался в штопор». При попытке выровнять аппарат произошло столкновение с землей. Вместе с Гагариным погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. 12 апреля в России отмечается День космонавтики.

Ранее по теме: Космонавт Волынов назвал возможную причину гибели Гагарина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных