Космонавт рассказал о «хулиганском анекдоте» от Гагарина
Летчик-космонавт СССР Борис Волынов рассказал об умении Юрия Гагарина поднять настроение и разрядить обстановку в трудную минуту.
«Он всегда был готов помочь другому. Даже в трудную минуту он умел разрядить обстановку. Как-то после тренировки на центрифуге мы все очень устали. Он — в том числе. В автобусе тишина. Юра начинает рассказывать мужской хулиганский анекдот. Все рассмеялись, появились силы», — рассказал он (слова Волынова передает «РИА Новости»).
По словам Волынова, у Гагарина «хватало характера, умения, мудрости, чтобы с каждым найти общий язык».
«Чем еще он мне нравился? Человек еще мальчишкой прошел большую жизненную школу. Мы же с ним дети войны. Он хорошо помнил оккупацию, помнил, как немцы обращались с местным населением, как всю его семью вышвырнули из избы и отец рыл землянку, в которой семье Гагариных пришлось ютиться», — добавил Волынов.
Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 г. в ходе тренировочного полета МиГ-15УТИ у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Точную причину катастрофы установить не удалось. По официальным данным, из-за изменившейся воздушной обстановки самолет совершил резкий маневр и «сорвался в штопор». При попытке выровнять аппарат произошло столкновение с землей. Вместе с Гагариным погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. 12 апреля в России отмечается День космонавтики.