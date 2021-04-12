Космонавт рассказал о «хулиганском анекдоте» от Гагарина

«Чем еще он мне нравился? Человек еще мальчишкой прошел большую жизненную школу. Мы же с ним дети войны. Он хорошо помнил оккупацию, помнил, как немцы обращались с местным населением, как всю его семью вышвырнули из избы и отец рыл землянку, в которой семье Гагариных пришлось ютиться», — добавил Волынов.