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Песков не подтвердил информацию о нерабочих днях между майскими праздниками

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что в этом году рабочие дни между майскими праздниками сделают выходными.

«Нет, я не могу это подтвердить. У нас есть рабочие планы на это время. И пока неизвестно о том, чтобы это готовилось. Поэтому я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал он журналистам в ходе брифинга.

«Пока я могу сказать только, что у президента рабочие планы имеются на это время, а эпидемиологическая обстановка гибкая достаточно, штаб правительственный принимает соответствующие решения», — добавил представитель Кремля.

Ранее сегодня издание «Октагон» сообщило, что российские власти обсуждают возможность того, чтобы сделать выходными все дни с 1 по 10 мая. Отмечалось, что подобный шаг рассматривается как мера по предупреждению третьей волны коронавируса.

Согласно производственному календарю на 2021 г., россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. При этом 1, 2, 8 и 9 мая выпадают на выходные дни.

В прошлом году президент России Владимир Путин сделал 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. Таким образом он продлил введенный из-за пандемии режим, который действовал в стране с 30 марта и должен был завершиться 30 апреля. Свое решение глава государства обосновал тогда сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

Ранее по теме: Попова назвала условие предотвращения третьей волны коронавируса в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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