Песков не подтвердил информацию о нерабочих днях между майскими праздниками
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что в этом году рабочие дни между майскими праздниками сделают выходными.
«Нет, я не могу это подтвердить. У нас есть рабочие планы на это время. И пока неизвестно о том, чтобы это готовилось. Поэтому я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал он журналистам в ходе брифинга.
«Пока я могу сказать только, что у президента рабочие планы имеются на это время, а эпидемиологическая обстановка гибкая достаточно, штаб правительственный принимает соответствующие решения», — добавил представитель Кремля.
Ранее сегодня издание «Октагон» сообщило, что российские власти обсуждают возможность того, чтобы сделать выходными все дни с 1 по 10 мая. Отмечалось, что подобный шаг рассматривается как мера по предупреждению третьей волны коронавируса.
Согласно производственному календарю на 2021 г., россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. При этом 1, 2, 8 и 9 мая выпадают на выходные дни.
В прошлом году президент России Владимир Путин сделал 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. Таким образом он продлил введенный из-за пандемии режим, который действовал в стране с 30 марта и должен был завершиться 30 апреля. Свое решение глава государства обосновал тогда сложной эпидемиологической ситуацией в стране.