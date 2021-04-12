Почти все жители России смогли назвать имя первого космонавта
Почти все (97%) жители России смогли назвать имя первого космонавта — Юрия Гагарина, говорится в результатах опроса ВЦИОМ. 2% отметили, что не знают или не помнят его имя, 1% назвали его неправильно. В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.
69% респондентов правильно назвали дату полета в космос первого космонавта — 12 апреля (и/или) 1961 года.
По мнению 91% опрошенных, России нужно принимать участие в освоении космоса. Однако россияне в возрасте 18-24 года вдвое чаще считают, что в этом нет необходимости — такой ответ дали 15% респондентов этой возрастной группы, среди всех респондентов доля составила 7%. 75% опрошенных отметили, что России не следует сокращать расходы на космические программы, несмотря на экономические трудности.
42% респондентов заявили, что Россия должна стремиться первой отправить экспедицию на Марс. Обратного мнения придерживаются 48% опрошенных.