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Почти все жители России смогли назвать имя первого космонавта

Ведомости

Почти все (97%) жители России смогли назвать имя первого космонавта — Юрия Гагарина, говорится в результатах опроса ВЦИОМ. 2% отметили, что не знают или не помнят его имя, 1% назвали его неправильно. В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

69% респондентов правильно назвали дату полета в космос первого космонавта — 12 апреля (и/или) 1961 года.

По мнению 91% опрошенных, России нужно принимать участие в освоении космоса. Однако россияне в возрасте 18-24 года вдвое чаще считают, что в этом нет необходимости — такой ответ дали 15% респондентов этой возрастной группы, среди всех респондентов доля составила 7%. 75% опрошенных отметили, что России не следует сокращать расходы на космические программы, несмотря на экономические трудности.

42% респондентов заявили, что Россия должна стремиться первой отправить экспедицию на Марс. Обратного мнения придерживаются 48% опрошенных.

Ранее по теме: Космонавт рассказал о «хулиганском анекдоте» от Гагарина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных