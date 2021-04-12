Индия одобрила применение вакцины «Спутник V»
Власти Индии выдали разрешение на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило издание Times of India.
На прошлой неделе экспертная комиссия, установленная правительством страны, изучила заявку на регистрацию и использование российской вакцины в Индии, поданную компанией Dr Reddy's, которая является партнером Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В настоящее время Индия сама производит две вакцины от коронавируса — Covishield, разработанная компанией AstraZeneca, а также Covaxin индийской компании Bharat Biotech. К концу года страна может одобрить применение еще нескольких вакцин, включая препарат компании Johnson and Johnson (Bio E) и др.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 60 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Индия занимает второе место в мире по заболеваемости коронавирусом. В стране зарегистрировано 13,5 млн случаев заражения коронавирусом и 170 тыс. смертей от него. Всего в мире зарегистрировано 136,1 млн случаев заражения вирусом и более 2,9 млн смертей.