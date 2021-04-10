Канцлер Австрии заявил о фактическом завершении переговоров с Россией по «Спутнику V»

Ранее сообщалось, что Австрия планирует приобрести у России 1 млн доз «Спутника V» для вакцинации 500 000 человек. Речь идет о трех поставках: 300 000 доз препарата в апреле, 500 000 в мае и 200 000 в начале июня. При этом вопрос поставок российской вакцины вызвал раскол среди стран Евросоюза. Как сообщало Le Monde со ссылкой на источники, Еврокомиссия планирует начать переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках российского препарата, но единого мнения среди 27 стран-членов на этот счет ЕС нет.