Канцлер Австрии заявил о фактическом завершении переговоров с Россией по «Спутнику V»
Вена и Москва де-факто завершили переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», Австрия может закупить 1 млн доз препарата, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, передает Kronen Zeitung.
«Закупка для нас в Австрии возможна», — сказал он.
Как отмечает издание со ссылкой на результаты опросов, 69% австрийцев поддерживают закупку российского препарата, при этом наибольшее одобрение высказывают пожилые граждане, а наименьшее – австрийцы в возрасте 30-39 лет.
Ранее сообщалось, что Австрия планирует приобрести у России 1 млн доз «Спутника V» для вакцинации 500 000 человек. Речь идет о трех поставках: 300 000 доз препарата в апреле, 500 000 в мае и 200 000 в начале июня. При этом вопрос поставок российской вакцины вызвал раскол среди стран Евросоюза. Как сообщало Le Monde со ссылкой на источники, Еврокомиссия планирует начать переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках российского препарата, но единого мнения среди 27 стран-членов на этот счет ЕС нет.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.