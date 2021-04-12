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Миронов предложил удлинить майские праздники за счет новогодних каникул

Ведомости

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил на постоянной основе увеличить число выходных в майские праздники, сократив при этом продолжительность новогодних каникул.

«Новогодние каникулы надо сократить дня на три, а эти три дня прибавить — как раз между майскими праздниками», — сказал он «РИА Новостям». Политик пояснил, что «зимой делать людям нечего», а в мае «все на даче будут».

При этом 7 января обязательно нужно оставить выходным днем, подчеркнул Миронов. По его мнению, чтобы отдохнуть, хватит первой недели года.

Ранее сегодня издание «Октагон» сообщило, что российские власти обсуждают возможность того, чтобы сделать выходными все дни с 1 по 10 мая. Отмечалось, что подобный шаг рассматривается как мера по предупреждению третьей волны коронавируса.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил данную информацию. Он заявил, что у Кремля есть планы на это время.

Согласно производственному календарю на 2021 г., жители России будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. При этом 1, 2, 8 и 9 мая выпадают на выходные дни.

Ранее по теме: Песков не подтвердил информацию о нерабочих днях между майскими праздниками

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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